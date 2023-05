Consultation sur le développement minier : ne touchons pas à l’eau

C’était au tour des citoyens de la Mauricie et du Centre-du-Québec à être invités par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour faire valoir leurs inquiétudes concernant l’exploitation minière.

De La Tuque à de Saint-Félix de Kingsey, le discours est sensiblement le même partout. Le développement minier ne doit pas se faire dans les zones où il y a plus d’habitants. Toutefois, la Ville de La Tuque, avec son immense territoire, se dit en mesure d’accueillir des activités minières.

Pour Patrice Bergeron, Chef de service foresterie et aménagement du territoire pour la Ville de La Tuque, cela doit se faire dans les règles du développement durable. [...] La Ville veut se préparer à cette venue-là, entre autres pour protéger ses infrastructures, ses sites touristiques, ses sites de villégiature. On est en train de regarder pour implanter, on pense à intégrer des TIAM, des Territoires incompatibles à l’activité minière.

L’or bleu, un bien précieux

C’est l’impact sur l’eau qui demeure la plus grande préoccupation des citoyens au sud de la Haute-Mauricie. Pour les citoyens de Saint-Mathieu-du-Parc, de Saint-Élie-de-Caxton, de Shawinigan, l’impact de l’exploitation minière sur l’eau pourrait mettre en péril la qualité de l’eau du bassin versant qui dessert plus d’une vingtaine de municipalités plus au sud, jusqu’au Lac Saint-Pierre, selon les participants. Au Centre-du-Québec, c’est la même inquiétude pour tout le milieu agricole, activité très importante pour la région. Les citoyens ont aussi fait valoir que les milieux naturels et la biodiversité sont menacés par cette industrie.

Plusieurs ont aussi demandé que la façon de se procurer des claims miniers soit revue et que le propriétaire du terrain devrait être, à tout le moins, informé qu’un prospecteur s’intéresse à son sous-sol.

Le chef de service foresterie de La Tuque apporte un discours nuancé par rapport au développement économique. Il croit qu’il peut y avoir un ou deux projets de développement minier dans son secteur, mais il ne veut pas n’importe quoi. Les compagnies minières n’ont pas bonne presse, il y a trop de sites qui n’ont pas été rétablis. Il y a trop de compagnies minières qui n’ont pas respecté leurs engagements environnementaux. Il demande que les compagnies respectent leurs engagements. Il souhaite plus de pouvoir aux municipalités pour gérer elles-mêmes leur territoire.

« Il faut vraiment comme municipalité qu’on puisse avoir notre droit de regard sur les endroits où il y aura zéro acceptabilité sociale. » — Une citation de Patrice Bergeron, Chef de service foresterie et aménagement du territoire pour la Ville de La Tuque

Créer un fond

Tous les intervenants ont demandé que les entreprises minières contribuent à la création d’un fonds de réhabilitation en prévision de la fin de leur exploitation. Trop de compagnies ont laissé des sites à l’abandon, font-ils valoir. La protection du territoire devrait être une priorité du gouvernement, ont allégué des participants.

Les députés Marie-Louise Tardif et Simon Allaire ont assisté à la rencontre.