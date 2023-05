Des résidents d’Aylmer se mobilisent pour sauver les vestiges des rapides Deschênes

Afin d’interpeller le gouvernement du Québec et de sensibiliser la population à la valeur patrimoniale des vestiges des rapides Deschênes, plusieurs dizaines de personnes se sont mobilisées, mercredi soir, pour une marche citoyenne.

Lorsqu'en 2017, le gouvernement a décidé de démolir les ruines de l’ancien barrage des rapides Deschênes, la nouvelle a fait couler beaucoup d’encre au sein de la communauté.

Pour cause? Ces ruines représentent le passé industriel du secteur d’Aylmer, a fait valoir Lynne Rodier, vice-présidente de l’Association des résidents de Deschênes (ARD).

Grâce à ces vestiges, on a pu faire différentes recherches et mettre en lumière différentes histoires. Puis, c’est une histoire grandiose. [...] La préservation des vestiges devient très importante au niveau patrimonial , a-t-elle dit.

Lynne Rodier, vice-présidente de l’Association des résidents de Deschênes Photo : Radio-Canada / Gaëlle Kanyeba

De plus, selon l’ ARD , outre le fait que démolir les ruines coûterait très cher aux contribuables, cela perturberait aussi la faune de la région.

Nous avons une zone importante de conservation d'oiseaux à cet endroit. Les oiseaux nichent, année après année , a ajouté Mme Rodier, qui est aussi étudiante en Muséologie et Patrimoine, à l’Université du Québec en Outaouais.

À 18 h, les manifestants se sont réunis au Centre communautaire André-Touchette, où ils ont parcouru le chemin Vanier afin de se rendre sur le site des rapides Deschênes.

Symboliquement, le crieur Daniel Richer a énuméré les revendications de l’ ARD devant la foule.

Les manifestants ont attentivement écouté le crieur. Photo : Radio-Canada / Gaëlle Kanyeba

Il n’y a pas un moment où on va aux rapides et il n’y a pas des gens. La piste [cyclable] est constamment utilisée. Alors j’espère que le ministère de Transports, à un moment, va ouvrir les yeux et voir que c’est important de maintenir les rapides Deschênes , a lancé M. Richer, auprès de Radio-Canada.

Daniel Richer exerce le métier de crieur public. Photo : Radio-Canada / Gaëlle Kanyeba

Pétition en place

Au début du mois de mai, la conseillère municipale Caroline Murray a lancé une pétition afin de forcer le gouvernement à donner aux rapides une désignation patrimoniale.

Quelques heures après qu’on ait annoncé qu’on avait lancé la pétition, le ministre [Lacombe] s’est rétracté en disant : ''je vais demander une nouvelle étude patrimoniale du site, vu qu’il y a de nouveaux critères en place''. Pour nous, en soi, c’est déjà une première belle victoire , a affirmé Mme Murray.

Le 8 mai dernier, le ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe, avait en effet soutenu que ce dossier nécessite une attention particulière.

Ça suscite les passions : il y a des gens qui nous disent qu’on devrait conserver ça d’un point de vue patrimonial, il y en a d’autres qui nous disent qu’il y a des enjeux de sécurité importants parce qu'il y a des gens qui s’y aventurent et peuvent mettre leur vie en danger , avait-il lancé.

Son bureau indique, jeudi, que le processus d’analyse est en cours au ministère pour plusieurs mois .

Caroline Murray, conseillère municipale du district de Deschênes Photo : Radio-Canada / Gaëlle Kanyeba

La pétition est une lueur d’espoir pour Pascale Godbout, résidente du secteur Deschênes depuis 40 ans. Mercredi, elle a tenu à participer à la marche, avec ses deux filles pour leur démontrer la valeur sentimentale qu’a l’ancien barrage des rapides Deschênes.

J’ai toujours été ici, je ne peux juste pas m’imaginer vivre sans ça , a-t-elle simplement commenté.

Pascale Godbout, résidente du secteur Deschênes depuis 40 ans Photo : Radio-Canada / Gaëlle Kanyeba

Mercredi soir, la pétition avait atteint près de 600 signatures. Elle doit être déposée à l’Assemblée nationale le mois prochain.

Voilà plusieurs années, les citoyens du secteur se mobilisent pour éviter que le ministère des Transports ne démolisse les ruines de l'ancien barrage. Le scénario a été mis sur la table en 2017, et le ministère est revenu à la charge en 2020 en imposant un ultimatum, qui a finalement été repoussé, pour trouver un nouvel acquéreur.