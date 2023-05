Lytton : de nouveaux records de chaleurs, de mauvais augures pour les feux?

Située au fond du Canyon Fraser, Lytton est habituée des grandes chaleurs. Il n’est pas rare que le mercure y atteigne les 40 °C, voire davantage, en été. Mais cette année, ces températures élevées arrivent particulièrement tôt dans la saison, soutient Denise O’Connor, la mairesse du village.

Les gens se demandent comment se préparer [face aux feux] et à quoi l’été ressemblera. [...] C'est vraiment sec ici. Avec la chaleur si tôt cette année, tout est déjà en train de sécher , explique-t-elle. Les habitants du village se questionnent notamment sur les combustibles qui se trouvent près de leurs terrains, dit-elle.

Denise O'Connor fait partie des quelques personnes qui ont choisi de continuer à vivre à Lytton après le feu. Elle est devenue mairesse du village en 2022. Photo : Radio-Canada / Simon Gohier

Mercredi, une rencontre s’est par ailleurs tenue à Lytton sur les bons usages face aux feux de forêt, rassemblant des représentants du village, du district régional et des Premières Nations, affirme Denise O’Connor.

Lytton accueille aujourd'hui très peu de résidents, la reconstruction du village n’ayant même pas commencé, près de deux ans après l'incendie qui l'a ravagé. Depuis l'événement, le 30 juin 2021, la majeure partie d'entre eux se sont éparpillés dans les environs.

Or, tout le secteur du Canyon Fraser est touché par un bulletin météorologique spécial d’Environnement Canada.

En juin 2021, le village a été détruit à 90 %, moins de 24 heures après avoir frôlé les 50 °C, battant le record de chaleur du Canada. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Records déjà atteints, d’autres à prévoir

Environnement Canada prévoit des températures anormalement élevées jusqu’à vendredi dans la région du Canyon Fraser. Le mercure pourrait atteindre les 35 °C, dépassant ainsi de 15 à 17 °C les normales de saison, indique Armel Castellan, météorologue à Environnement et Changement climatique Canada.

Si cette anomalie météorologique peut avoir des conséquences sur l’environnement, en matière de feux et d'inondations, elle reste toutefois loin des conditions que la province a connues lors du dôme de chaleur de 2021, rappelle toutefois Armel Castellan.

On a déjà battu beaucoup [de records] et on va continuer sûrement à en battre plusieurs, surtout dans cette région-là, entre Lillooet, Hope et Kamloops , prévient Armel Castellan.

« On a déjà vu des records journaliers, voire pour le mois de mai au complet pour Lytton, voire même le Canada. Si je comprends bien, le 36,5 °C qu’ils ont vu lundi est la température la plus chaude qu'on ait vue au mois de mai, à l’échelle nationale. » — Une citation de Armel Castellan, météorologue à Environnement et Changement climatique Canada

Dans le nord du canyon Fraser, incluant Lillooet, un avis sur la qualité de l’air est également en vigueur à cause de la fumée des feux de forêt incontrôlés, tout comme de nombreuses régions de l’Intérieur de la province.

Le météorologue invite la population à la prudence, surtout les personnes âgées et ayant des conditions médicales particulières.

Des incendies comme celui qui a ravagé la municipalité de Lytton, en Colombie-Britannique, risquent de devenir de plus en plus courants à cause des changements climatiques, selon des experts. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Une saison qui rouvre des plaies

À Lytton, Denise O’Connor témoigne également d’un ciel enfumé, qui ne rappelle rien de bon à ceux qui sont restés dans le petit village, en attendant la reconstruction.

« La saison des feux de forêt et les feux [eux-mêmes] ramènent beaucoup de souvenirs des traumatismes du feu de 2021. » — Une citation de Denise O’Connor, mairesse de Lytton

Tout ce qu’on peut faire dans notre communauté pour prévenir les feux de forêt est critique. Pour notre sécurité, et aussi pour notre santé mentale.

Avec des informations d'Amelia MachHour