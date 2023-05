31 athlètes sélectionnés pour représenter le Canada aux Jeux Invictus

Ces athlètes sont des membres des Forces armées canadiennes ou des vétérans malades ou blessés pendant leur service actif.

En 2016, le capitaine Bernard Caissie a reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique, après une de ses missions. L'homme originaire de Shediac, au Nouveau-Brunswick et qui vit à Ottawa, participera aux épreuves de cyclisme et de basketball en fauteuil roulant.

Le sport l'aide dans sa réhabilitation et à rebondir avec l'aide d'un groupe

C'est de pouvoir reprendre ma vie en main, d’être inspiré par mes coéquipiers et coéquipières , lance M. Caissie. On s’est mis ensemble et en l’espace de peu de temps on a retrouvé notre noyau, une famille, je pourrais dire.

Alaina Mundy, qui habite aussi à Ottawa et qui souffre de sclérose en plaques, indique que sa participation aux Jeux Invictus l'a aidée à se réconcilier avec elle-même. Elle participera aux compétitions de cyclisme.

Je suis passée de l'escalade de montagnes, de la course à pied et de la force à l'incapacité de sauter sur mon pied droit. Les Jeux Invictus me permettent d'avoir à nouveau confiance dans mon corps , dit-elle.

La gestionnaire d'Équipe Canada pour les Jeux Invictus, Marie-Ève Reid ajoute que cette compétition regroupe des gens qui se comprennent sans devoir s'expliquer et brise l'isolement.

En plus d'avoir été officiellement présentés à Winnipeg mercredi, les représentants de l'unifolié participent à un camp d'entraînement dans la capitale manitobaine depuis mardi, et ce jusqu'à jeudi.

Les Jeux Invictus 2023 se dérouleront du 9 au 16 septembre. Plus de 500 athlètes participeront dans 10 disciplines, allant de la natation, au volleyball assis, à l'athlétisme, ou encore au rugby en fauteuil roulant.

Après avoir été l'hôte des Jeux de 2017 à Toronto, le Canada accueillera de nouveau l'événement en 2025. Les compétitions seront alors présentées à Vancouver et à Whistler en Colombie-Britannique.

Avec les informations d'Alice Dulczewski