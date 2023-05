Rio Tinto analysera le site proposé par le Comité de citoyens pour un Vaudreuil durable

L’entreprise a confirmé l’information à Radio-Canada à la suite d’une rencontre tenue jeudi dernier avec le comité et la mairesse de Saguenay, Julie Dufour.

Rio Tinto a écouté la proposition du Comité de citoyens pour un Vaudreuil durable quant à la localisation d’un nouveau site de disposition des résidus de bauxite et est ouvert à l’analyser , a indiqué une porte-parole de Rio Tinto.

Selon l’entreprise, cette ouverture s’inscrit dans les efforts déployés depuis un moment pour faire preuve de davantage de transparence et être à l’écoute des citoyens.

Une ouverture très bien accueillie

La vice-présidente du Comité de citoyens pour un Vaudreuil durable, Danièle Riverin, se réjouit de cette ouverture de Rio Tinto, après des années de mobilisation.

On a senti vraiment une ouverture de leur part, ils nous ont dit, ils nous ont confirmé plus d'une fois qu’ils allaient analyser sérieusement l'endroit. Ils ont même dit que c'était sûr que ce n'était pas nécessairement l'idéal, le site actuel, du Panoramique. Pour nous, c'est vraiment important cet élément-là. On espère qu’ils vont vraiment réaliser ce qu'ils ont dit, parce que ça fait déjà sept ans qu'on y travaille, alors c'est la première fois qu'on sent l'ouverture , s’est réjouie Danièle Riverin.

Le long du chemin de fer

Le site proposé par les citoyens est éloigné de l’usine Vaudreuil, il est à au moins un kilomètre de toute résidence et est situé quelque part le long du chemin de fer de Rio Tinto entre Jonquière et La Baie. Le comité préfère ne pas fournir davantage de détails sur le site ciblé, en attendant que Rio Tinto l'analyse.

Il aurait une plus longue durée de vie, estimée à 40 ans. Il a été identifié avec le soutien du Service de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme de Saguenay, dans le cadre d’une démarche entamée sous la précédente administration municipale.

Saguenay fait le lien

Du côté du cabinet de la mairesse Julie Dufour, il a été mentionné qu’il n’y aura pas de prise de position dans le dossier. Saguenay estime avoir poursuivi le travail qui avait été entamé, en se faisant la courroie de transmission entre Rio Tinto et le comité de citoyens.

Ce serait maintenant à Rio Tinto d’analyser le dossier.

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, avait rencontré le comité en octobre 2022. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Pour ce qui est du comité, il déplore que la mairesse et les élus du conseil ne prennent pas d’engagements dans ce dossier, malgré des sollicitations.

On a demandé à la mairesse : "Voulez-vous prendre le leadership du dossier?" Elle n’a pas voulu prendre le leadership du dossier, donc à ce jour, c'est encore le comité de citoyens qui porte le leadership sur ses épaules depuis 2015. Qu’est-ce que vous pensez qui est le plus influent, une municipalité ou un petit groupe de citoyens? , a demandé la présidente du comité, Hélène Savard.

Depuis 2016

Rappelons que Rio Tinto doit aménager un second site d’entreposage des résidus de bauxite, parce que le premier atteindra sa pleine capacité.

Le nouveau site d’entreposage va permettre de prolonger la durée de vie de son usine Vaudreuil, qui est une raffinerie d’alumine, donc qui permet d’extraire l’alumine de la bauxite.

Le site projeté par Rio Tinto depuis 2016 est situé à l'est. Photo : Gracieuseté de Rio Tinto

La première phase du projet a déjà été complétée, soit l’ajout d’une usine de filtration des résidus de bauxite.

Le site qui a toujours été présenté par Rio Tinto depuis 2016 touche le site du centre de vélo de montagne Le Panoramique et est situé près d’un quartier résidentiel.

Pour l’instant, des études géotechniques sont en cours sur le premier site visé par Rio Tinto.

D'après un reportage de Myriam Gauthier