Une campagne électorale à deux partis en Alberta : quelles conséquences?

Lors du débat de jeudi, seuls deux leaders de partis politiques albertains monteront au créneau pour défendre leur plan pour la province. Selon les sondages, ces élections laissent pratiquement la voie libre au Nouveau Parti démocratique (NPD) et au Parti conservateur uni (PCU). Quelles sont les conséquences de cette dynamique politique?

On dit souvent de l’Alberta qu’il s’agit d’une province d’un seul parti, un one-party state en anglais, sans être un régime autoritaire. Et ce, car dans l’histoire politique de la province, un parti a gouverné sans interruption pendant une dizaine d’années, voire plus, avant de laisser le flambeau à un autre parti politique.

Cela a été le cas avec le Parti libéral, l’Union des fermiers de l’Alberta, le Crédit social et avec le Parti progressiste-conservateur. Ces derniers ont gouverné de 1971 à 2015, avant l’arrivée au pouvoir du NPD .

Depuis cette élection et aussi avec la création du PCU , deux partis se sont démarqués. Preuve à l’appui, seules Danielle Smith et Rachel Notley participeront au débat de jeudi.

La conséquence de cette nouvelle bipolarisation politique est qu’il n'y a essentiellement que deux visions qui s'affrontent, indique Frédéric Boily, politologue au Campus Saint-Jean. Il y a une clarté du choix, c’est A ou B, et on le voit dans les sondages, dans les intentions de vote, les deux grandes formations ramassent à peu près tout ce qu’il y a.

Frédéric Boily note qu’il y a aussi un effet de simplification en diluant l’offre politique. Il n’y a pas de C, alors que plein d’électeurs pourraient se dire [qu’ils] préfèrent le programme environnemental des néo-démocrates, mais que l’approche économique des conservateurs [leur plaît].

L’électeur doit choisir en bloc, et s’il n’aime pas certains éléments du programme de l’un, si l’on ne veut vraiment pas voter pour une formation politique c’est peut-être de se réfugier tout simplement dans l’abstention , ajoute-t-il.

Selon Lisa Young, politologue à l’Université de Calgary, avec la dynamique actuelle, les électeurs auront aussi peut-être tendance à voter pour le moins mauvais des deux camps, ou le meilleur.

Il y a cette impression, surtout dans les circonscriptions où les résultats vont être serrés que de voter pour n’importe quel autre parti que les deux principaux serait d’aider un parti que vous n’aimez pas.

Place au débat

En revanche, de l’avis de Lisa Young, cette dynamique de deux partis, et donc de deux candidats lors du débat, pourrait capter l’intérêt des électeurs. Très souvent, lorsque vous regardez des débats avec quatre ou cinq leaders, cela peut diminuer l'intérêt des gens [...] car parfois tout le monde parle en même temps.

Rien de tout cela ne se produira cette fois-ci.

« Les élections précédentes, il y avait quand même d’autres chefs, comme le chef du Parti albertain, donc on était dans une dynamique différente. » — Une citation de Frédéric Boily, politologue au Campus Saint-Jean

La situation soulève aussi des questions quant aux stratégies que les deux cheffes vont employer lors du débat. Est-ce qu'elles vont passer du temps à provoquer l'autre cheffe? Vont-elles s’interpeller mutuellement ou vont-elles s’ignorer et s’adresser à la caméra directement , se questionne Lisa Young.

Et le taux de participation?

Une campagne à deux partis ne présente toutefois pas que des désavantages. Tel que l’explique M. Boily, cette situation tend à inciter davantage de citoyens à se rendre aux urnes. On peut penser, notamment dans une ville comme Calgary, où les sondages indiquent que c'est serré, que chaque vote compte. Donc du point de vue de l’électeur, c’est un incitatif à aller voter parce qu’on a l'impression que son vote pourrait être déterminant.

Le politologue explique que dans les années 2000, beaucoup d'électeurs n'allaient tout simplement pas voter parce qu'ils avaient l'impression que leur formation politique outre les conservateurs n'était pas concurrentielle .

« Or, là, ça peut paraître un peu prétentieux de dire que la victoire est assurée et qu’on n'a pas besoin d’aller voter », conclut Frédéric Boily.