Vente d’alcool dans les dépanneurs : les addictologues s’opposent à la proposition Ford

Le premier ministre Doug Ford a annoncé lundi son intention de respecter sa promesse de campagne de 2019 en permettant la vente de bières et de vins dans les dépanneurs de la province, mais cette initiative ne fait pas l'unanimité.

L'annonce a fait réagir le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) qui se dit très préoccupé et parle d’un pas dans la mauvaise direction .

Les études le prouvent, une augmentation des points de vente provoque notamment une hausse du nombre d'accidents de circulation et de violence conjugale. La surconsommation d’alcool est également liée au cancer , s’alarme le Dr David Gratzer, psychologue au CAMH , qui regroupe un ensemble d’hôpitaux psychiatriques et de centres spécialisés dans le traitement des dépendances en Ontario.

« Je comprends l’argument de la commodité pour les consommateurs, mais on parle d’une substance addictive. » — Une citation de Dr David Gratzer, psychologue au CAMH

Et de rappeler que depuis la pandémie de COVID-19, la consommation d’alcool, entre autres substances addictives, a augmenté. Beaucoup de gens souffrent, et certains, lorsqu'ils sont en souffrance, se tournent vers des substances. Ce n’est pas le moment d’augmenter l’accessibilité de l'alcool , alerte le thérapeute.

L’annonce a été faite quelques jours avant la publication d’un barème de l’Évaluation des politiques canadiennes sur l’alcool (ÉPCA), qui note l’efficacité des politiques fédérales, provinciales et celles des territoires du pays.

L’Ontario a reçu un F, pour un score de 40 %, c’est à peine 3 points au-dessus de la moyenne nationale. Toutes les provinces du pays ont par ailleurs récolté de mauvaises notes.

L'Ontario a vu la sienne dégringoler de 15 points, alors qu'elle avait un score de 55 % lors du précédent rapport.

Les évaluateurs expliquent cette baisse par la réduction du prix minimum de l'alcool, l'extension des heures de vente et l'augmentation de la disponibilité de l'alcool par la vente à emporter et la livraison . Ce qui a, selon eux, entraîné une augmentation des hospitalisations et des décès liés à l'alcool.

L’ ÉPCA mesure 11 marqueurs dont la fixation des prix et la taxation, le contrôle de la publicité ou encore l’accessibilité.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L'Évaluation des politiques canadiennes sur l’alcool a calculé la balance des revenus et des coûts liés à l'alcool. Photo : Radio-Canada / Camile Gauthier

Selon l' ÉPCA , la consommation moyenne en Ontario pour les personnes âgées de 15 ans ou plus est de 457 verres par an, soit 30 de moins que la moyenne nationale.

À Queen’s Park, l’opposition a elle aussi exprimé son désaccord avec le projet de Doug Ford par la voix de Marit Stiles. Pour elle, c’est une responsabilité sociale très importante et elle estime qu'il faut s’assurer que les vendeurs d’alcool soient correctement formés et qu’ils aient une approche précautionneuse .

Pour l’instant, un contrat entre la province, Beer Store et trois grands brasseurs encadre le nombre et le type de points de vente en Ontario jusqu'à la fin de 2025.