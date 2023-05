Le DG des Oilers croit que son travail n’est pas terminé

Ken Holland entame la dernière année de son contrat comme directeur général et président des opérations hockey pour les Oilers et il n’entend pas laisser sa place.

L’homme de 67 ans a affirmé que son travail comme directeur général n’était pas terminé, faisant ainsi taire les rumeurs selon lesquelles il céderait sa place de DG à Steve Staios dès la saison prochaine.

Je vais honorer les termes de mon contrat , a-t-il affirmé, mais je ne suis plus à l’âge où l’on investit dans des bananes vertes , a-t-il ajouté en faisant allusion à un possible renouvellement de contrat.

Le directeur général des Oilers croyait que cette saison était la bonne pour son équipe.

Reconnu comme étant un DG qui n’aime pas échanger ses choix au repêchage, il a rappelé que cette saison, il avait bougé pour tenter d’améliorer l’équipe.

J’ai échangé deux choix de premier tour (Reid Schaefer, sélectionné au premier tour en 2022 et le choix de premier tour des Oilers en 2023) pour obtenir [Mattias] Ekholm à la date limite des échanges.

J’ai échangé un choix de deuxième tour l’an passé pour [Brett] Kulak, j’ai échangé plusieurs choix, j’ai fait signer un contrat de quatre ans à Evander Kane… J’essaie [d’améliorer l’équipe], mais je ne suis pas le seul à essayer, 31 autres équipes essaient aussi.

Ken Holland ajoute qu’il n’était pas le seul à y croire, toute l’organisation y croyait, c’est pourquoi l’élimination hâtive de l’équipe est plus difficile à digérer que celle de l’an passé.

J’ai parlé avec les joueurs, ils sont dévastés… ils sont dévastés. Je suis dévasté, les supporteurs de l’équipe sont dévastés. Pourquoi sommes-nous tous dévastés? Parce que nous sommes entrés en séries avec un dossier de 14-0-1 à nos 15 derniers matchs. Parce que nous avons eu le deuxième meilleur dossier de la LNH depuis le 1er janvier.

Pas de gros changements à prévoir

Le directeur général n’entend pas changer le visage de son équipe au cours de la saison morte. Je crois en cette équipe, je crois au groupe de meneurs, je crois au talent des joueurs, je crois à leur volonté, je crois en leur caractère , a-t-il affirmé.

Si nous étions à des millions de miles de gagner, je serais ici en train de vous parler de reconstruction, nous ne sommes pas à des millions de miles, nous sommes là.

Ken Holland dit qu’il parle par expérience. Alors qu’il était avec les Red Wings en 2006, son équipe avait terminé au premier rang du classement en saison avant de se faire éliminer par les Oilers au premier tour des séries.

À ce moment-là, je n’ai pas paniqué, je savais que nous avions un bon groupe de joueurs. Des 23 joueurs de ce groupe, une vingtaine était encore là deux ans plus tard quand nous avons remporté la Coupe Stanley.

L’été de Ken Holland ne devrait pas être trop occupé. Seulement une poignée de joueurs seront joueurs autonomes le 1er juillet.

Joueurs autonomes au 1er juillet Joueurs autonomes au 1er juillet Joueur Type d'autonomie Salaire 2022-2023 Derek Ryan sans restriction 1 250 000$ Mattias Janmark sans restriction 1 250 000$ Nick Bjugstad sans restriction 900 000$ Evan Bouchard avec restriction 863 333$ Devin Shore sans restriction 850 000$ Ryan McLeod avec restriction 798 000$ Klim Kostin avec restriction 750 000$

Les négociations les plus intenses seront celles avec l’agent d’Evan Bouchard. Le défenseur a connu toute une fin de saison. Entre le moment où on lui a confié le poste de quart-arrière de l’équipe sur l’avantage numérique, le 1er mars, et la fin de la saison, il a amassé 19 points en 21 matchs.

Lors des séries éliminatoires, il a cumulé 17 points en 12 rencontres.

Ken Holland a confié que le défenseur recevra assurément une bonne augmentation de salaire. La principale question est plutôt de savoir quelle sera la durée du contrat.

S’agira-t-il d’un contrat à long terme ou d’un pont de deux ans? Ken Holland a dit qu’il avait une préférence, mais n’a pas voulu la dévoiler.

L’an deux de Jack Campbell

L’été dernier, Holland s’était entendu avec le gardien Jack Campbell sur les termes d’un contrat de cinq ans pour cinq millions de dollars.

L’ex-gardien des Maple Leafs n’a pas connu le succès espéré à Edmonton, alors qu’il s’est faire ravir son poste de partant par le gardien recrue Stuart Skinner.

Souvent, quand un joueur obtient une importante augmentation de salaire avec une nouvelle équipe, il veut jouer à la hauteur de son contrat et il se met une pression énorme de performer , a déclaré Ken Holland.

Je crois que c’est ce qui s’est passé avec Jack. J’ai confiance qu’il saura rebondir la saison prochaine , a-t-il ajouté.

L’entraîneur-chef Jay Woodcroft a aussi dû répondre à des questions concernant les gardiens de but de l’équipe.

Stuart Skinner a été le gardien partant des Oilers lors des 12 matchs des Oilers, malgré quelques contre-performances.

Le gardien de 24 ans a été remplacé à quatre reprises par Jack Campbell au cours d’un match et même si celui-ci a été brillant lors de chacune de ses sorties, il n’a jamais eu la chance d’obtenir un départ.

L’histoire de Stuart Skinner est une des plus belles choses qui soient arrivées avec l’équipe cette saison , a mentionné Jay Woodcroft. Sa présence amenait un certain calme dans les moments plus tumultueux, il nous a aidé à nous battre pour le premier rang de la conférence , a-t-il ajouté.

Il est jeune et il est capable de faire face à une lourde charge de travail, j’ai pu personnellement le constater , a aussi affirmé l’entraîneur-chef.

Woodcroft a admis cependant que sa décision de donner tous les départs au jeune gardien fera partie des décisions qui seront analysées au cours des prochaines semaines.

Au cours de la saison, Skinner n’avait jamais disputé plus de six matchs consécutifs.

Concernant l’élimination de son équipe, Jay Woodcroft a de nouveau affirmé qu’aucun joueur n’était personnellement responsable, car, on gagne en équipe et on perd en équipe.

Il croit que l’équipe aurait pu mieux jouer à certains moments de chacune des rencontres, par exemple lors des présences qui suivaient un but des Oilers. Il a rappelé que sa formation a eu les devants à au moins un moment au cours de chaque partie.

Il est aussi revenu sur les bons moments de la saison. Il a insisté sur les succès connus au cours de la deuxième moitié de saison, notamment au mois de janvier, un mois traditionnellement difficile pour les Oilers.