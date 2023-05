Interdiction de remplir les piscines de jour à Saguenay : une réglementation méconnue

Il existe des exceptions. Dans le règlement VS-R-2008-24 de Saguenay, il est précisé qu’entre la période du 1er avril au 15 octobre, le remplissage au complet des piscines est autorisé, mais entre seulement entre 22 heures et 6 heures du matin.

Des citoyens questionnés par Radio-Canada n’étaient pas au courant de cette réglementation.

Déjà, on paie une taxe quand on a une piscine, alors je me disais qu’on pouvait la remplir n’importe quand , a mentionné un citoyen.

Du côté des commerçants de piscine, le même sentiment était partagé.

Ça fait huit ans que je travaille ici et je n’ai jamais été au courant de ça. Jamais, jamais. C’est la première fois qu’on en parle , s’est exclamée Ève Gauthier, gérante du laboratoire chez Club Piscine.

Arrosage des terrains et des plantes

En ce qui concerne l’arrosage des plantes et des terrains, celui-ci est autorisé le jour, mais il faut le faire avec un boyau d’arrosage muni d’une lance à fermeture automatique. Les arrosoirs oscillants et les gicleurs sont permis, mais seulement entre 20 heures et minuit.

Selon le règlement, toute personne qui contrevient aux règlements risque une amende minimale de 100 $ et de maximum 300 $.

Questionnée à ce sujet, la Ville n’a pas été en mesure de confirmer si ce règlement est appliqué à la lettre.

Avec les informations de Maxime Hébert-Lévesque