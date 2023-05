Des personnes âgées dansent pour leur santé en contribuant à une étude universitaire

Dans le cadre d'une étude sur le bien-être physique et mental, des personnes âgées de Calgary dansent pour leur santé et celle des personnes qui bénéficieront des résultats de l'étude.

Beth et Doug Hemstreet, tous deux âgés de 78 ans, ont toujours été des amateurs de danse. Nous sommes passé du sock hop au hustle, en passant par le twist, et la danse de salon , raconte Doug Hemstreet. C'est avec mes pieds que je danse, mais je me sers aussi beaucoup de mon cerveau ici , affirme Beth Hemstreet.

Alors que le couple a longuement pratiqué la danse pour rester actif, il s'agit de la première fois que cette passion est mise au service de la science.

Depuis leur mariage, il y a près de 56 ans, Beth et Doug Hemstreet ont toujours adoré faire de la danse ensemble. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Nous savons qu'avec le vieillissement de la population canadienne, il est très important de soutenir la santé et le bien-être de ce groupe de personnes , explique la chercheuse Sarah Kenny, également professeure adjointe à la Faculté de kinésiologie de l'Université de Calgary.

L'étude qui porte sur les expériences de personnes âgées de 60 ans et plus qui s'adonnent à la danse communautaire a commencé en 2019. Sarah Kenny explique que la danse dans un milieu communautaire offre une approche qui invite des gens de divers niveaux d'expériences et de compétences à prendre part à l’activité.

Elle indique que, tout comme cette étude le démontre, les personnes âgées qui pratiquent régulièrement la danse bénéficient de nombreux effets positifs tels qu’une amélioration de l'équilibre, un ralentissement du déclin cognitif, ainsi qu’un développement de sentiment d'identité et d'appartenance.

Les personnes participantes qui se déplacent à travers la ville pour se rendre au cours chaque mercredi sont toutes âgées de 60 ans et plus. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Des avantages sur le plan physique et mental

Sue McBride, 76 ans, qui se décrit comme une personne très sociable, est particulièrement stimulée par l'aspect communautaire du programme. Il y a beaucoup de programmes qui existent, mais celui-ci est la formule complète parce qu'on peut aussi s’y faire des amis, ce qui compte beaucoup pour moi.

Karen McLeod (à gauche) et Sue McBride (à droite) participent au programme de danse communautaire depuis près de quatre ans. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Le programme de danse hebdomadaire organisé dans le nord-ouest de Calgary existe depuis 2015, mais l'instructrice de danse actuelle, Krista White, a commencé à donner le cours l'année suivante. J'essaie toujours de trouver le bon équilibre entre des [mouvements] accessibles et stimulants, tout en veillant à ce que tout le monde suive le cours en toute sécurité.

Les données recueillies auprès des instructeurs de danse et des participants sont combinées aux observations faites pendant le cours qui a lieu tous les mercredis dans le cadre de l'étude dirigée en partie par Sarah Kenny.

L'un de nos objectifs à long terme est de mettre en place un système de formation professionnelle pour les enseignants de danse afin de leur permettre d'acquérir les compétences et les stratégies qui fonctionnent bien pour soutenir un groupe d'adultes plus âgés , explique la professeure agrégée.

Sarah Kenny, professeure adjointe à la Faculté de kinésiologie de l'Université de Calgary, a commencé l'étude sur les bienfaits de la danse pour la santé mentale et physique des populations vieillissantes en 2019. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Sarah Kenny ajoute que la recherche sur la science de la danse chez les populations vieillissantes est un point de départ qui se développe. Nous avons un projet en cours qui étudie la danse pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson et nous nous efforçons également d'obtenir un financement supplémentaire pour proposer des programmes de danse aux personnes atteintes d'un cancer et à celles qui ont survécu à cette maladie.

Alors que la recherche elle-même a permis de rédiger quatre manuscrits, des publications de conférence et des rapports partagés avec les communautés concernées, les cours de danse continueront à avoir lieu, pour le plus grand plaisir des participants et participantes.