Un début de saison historique pour la pêche au homard

Dans l'archipel, près de 2,4 millions de livres de homard ont été ramenés sur les quais madelinots durant la première semaine de pêche qui s'est déroulée du 8 au 13 mai.

Il s'agit d'une hausse de 10 % par rapport à l'an dernier, qui était également une année record.

Selon le président de l'Office des pêcheurs de homard, Rolland Turbide, les captures ont été exceptionnelles, particulièrement du côté nord des Îles.

« Les prises du côté nord des Îles ont explosé. Les pêcheurs sont contents, mais le prix pourrait être mieux. » — Une citation de Rolland Turbide, président de l'Office des pêcheurs de homard des Îles-de-la-Madeleine

Rolland Turbide estime que les captures ont été exceptionnelles (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le prix versé aux 325 pêcheurs de l'archipel est de 7,71 $/lb, soit 1,20 $/lb de moins qu'à pareille date l'an dernier.

On s'attendait à mieux que ça, affirme M. Turbide, on s'attendait à 8 $/lb ou 8,25 $/lb, mais on va être obligé de faire avec ça.

Des homards au rendez-vous en Gaspésie

De leur côté, les homardiers gaspésiens connaissent aussi un départ exceptionnel en termes de volume de crustacés pêchés, après deux semaines de pêche.

Même si les statistiques des débarquements ne sont pas disponibles dans la péninsule, le directeur général du Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie, O'Neil Cloutier, croit que le début de saison en Gaspésie pourrait aussi battre des records.

« On peut dire déjà que c'est un des meilleurs débuts de saison qu'on a connu, sinon le meilleur. » — Une citation de O'Neil Cloutier, directeur général du Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie

Et, c'est pas juste associé à un secteur ou une sous-zone, c'est pour l'ensemble des sous-zones, donc les pêcheurs font tous bien de ce temps-ci , ajoute-t-il.

O'Neil Cloutier est ravi du début de saison de pêche aux homards (archives). Photo : Radio-Canada / William Bastille-Denis

Les pêcheurs gaspésiens ont reçu 7,70 $/lb pour leur capture des deux premières semaines­.

Les transformateurs gaspésiens ont attendu de voir le tarif aux homardiers madelinots pour payer rétroactivement les pêcheurs de la péninsule pour leurs deux premières semaines de pêche.