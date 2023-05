Le Manitoba cherche à transformer des maisons saisies en logements abordables

À Winnipeg, six maisons ayant des liens présumés à des activités criminelles pourraient bientôt devenir des logements abordables grâce à une nouvelle approche du gouvernement manitobain en matière de saisie et de vente de biens criminels.

Les propriétés, qui sont situées dans le quartier de Point Douglas, ont été saisies en vertu de la Loi sur la Confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement.

Cette loi provinciale permet aux fonctionnaires du ministère de la Justice de lancer une procédure civile pour demander à un juge de leur confier des biens provenant d'une activité illégale.

Dans la plupart de ces cas, les biens sont vendus à leur valeur marchande approximative et l'argent obtenu est remis aux victimes, à des organismes d'aide aux victimes et à la police.

Cette fois-ci, la province souhaite vendre ces six propriétés pour la valeur d'un dollar chacune à une organisation autochtone ou à un organisme à but non lucratif. Ces derniers auront la tâche de transformer ces propriétés en maisons dont la vente sera destinée à des familles dont le revenu n'excède pas 84 600 $.

Après quelques discussions et après avoir entendu les commentaires d'autres membres de la communauté, il a été décidé qu'il serait préférable de ne pas tirer profit des maisons, mais de les transformer en un endroit où les gens peuvent vivre et, espérons-le, revitaliser un peu le quartier , a déclaré mercredi le ministre de la Justice, Kelvin Goertzen.

Le gouvernement provincial a lancé un appel d'offres cette semaine pour trouver des parties intéressées au projets.

Les propriétés sont évaluées entre 75 000 $ et 215 000 $ chacune, selon l'appel d'offres.

Le militant communautaire et cofondateur de l’organisme Point Douglas Powerline, Sel Burrows, s'est réjoui de cette décision.

Il souligne la nécessité d'avoir des logements abordables dans ce quartier et estime que la saisie des biens liés à des délits présumés envoie un message fort aux criminels.

Le fait qu'une organisation prenne ces six maisons et les transforme en logements familiaux ne fait que renforcer le quartier pour en faire un lieu de vie plus sain , indique SelBurrows par voie de communiqué.

Le ministre Kelvin Goertzen n'a pas voulu donner des précisions sur les types d'opérations policières menées dans ces propriétés.

Cette vente arrive cependant deux ans après le projet Matriarch, une opération menée par la police de Winnipeg dans le quartier Point Douglas contre des activités présumées de production et de trafic de stupéfiants.

Plus de 20 personnes avaient été arrêtées lors de cette opération et la police mentionnait avoir saisi plus de 2,3 millions de dollars de biens, notamment des véhicules, des armes, des comptes bancaires et 10 résidences.

M. Goertzen a déclaré que les personnes dont les biens ont été saisis sont autorisées à les contester.

Avec les informations de La Presse canadienne