Un policier de Gatineau suspendu pour avoir effectué une « manœuvre dangereuse »

Selon le comité, le policier Jonathan Lévesque n’a pas utilisé une pièce d’équipement, dans ce cas-ci un véhicule de police, avec prudence et discernement .

Les faits remontent au 10 septembre 2017. Des policiers terminaient une opération de radars dans le secteur de Gatineau lorsqu’ils ont aperçu un motocross circuler sur le boulevard Lorrain, alors que ce type de véhicule est interdit.

Une poursuite policière est alors amorcée et l’agent Jonathan Lévesque a décidé de s'engager sur une route à sens inverse, face au suspect à moto, dans l’intention de lui couper perpendiculairement la voie .

Dès le début de sa manoeuvre, il constate que le suspect donne des coups de volant avec sa moto de gauche à droite, ce qui le débalance et le fait tomber sur le côté sur sa moto [...] La moto dérape et glisse sur le sol vers le véhicule du policier intimé. Le suspect entre en collision avec le pare-chocs du véhicule de police , peut-on lire dans le rapport.

Le conducteur du motocross, âgé de 17 ans à l’époque, a subi des blessures mineures à la cheville et a rapidement obtenu son congé de l’hôpital.

Après analyse du dossier, le SPVG a conclu que le policier n’a pas respecté certaines directives du Service de police de la Ville de Gatineau et qu’il a occasionné l’accident par sa manœuvre dangereuse.

Dans son rapport, le Comité de déontologie policière souligne que le policier Jonathan Lévesque reconnaît qu’en bloquant le chemin en sens inverse au motocycliste [...], il n’a pas suffisamment réfléchi au choix de manœuvre devant être utilisé et à la portée et aux conséquences de celle-ci en utilisant une manœuvre non sécuritaire .

Jonathan Lévesque avait trois années d’expérience comme policier au moment des faits.