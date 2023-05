De l’action réclamée pour contrer la montée de la violence homophobe en Nouvelle-Écosse

La récente radicalisation du discours antigai inquiète plusieurs membres de la communauté, ainsi que des membres de la législature à Halifax.

Dans les derniers mois, nous avons entendu trop d'exemples de haines et d'homophobie dans les communautés à travers la Nouvelle-Écosse , a déclaré Lisa Lachance, députée du Nouveau Parti démocratique ( NPD ).

Avec la cheffe néo-démocrate Claudia Chender, la députée d’Halifax Citadel-Sable Island, a hissé mercredi le drapeau de la Fierté devant Province House, l’édifice qui abrite l’Assemblée législative, à Halifax.

Le NPD en a profité pour réclamer que le gouvernement progressiste-conservateur de Tim Houston passe à l’action. C'est clair qu'en ce moment, en Nouvelle-Écosse, on n'a pas assez d'actions sur des enjeux auxquels la communauté [ LGBTQ+ ] fait face , a dit Lisa Lachance, mercredi.

Il y a eu une augmentation majeure l'année passée des actes violents contre les personnes à cause de leur orientation sexuelle , a dit Lisa Lachance. Je pense que ce n'est que le début , redoute-t-elle, d’où l’importance du plan d’action que le parti veut voir.

Emma Maerten, qui habite Halifax, était à la cérémonie devant l’Assemblée législative. Avec la montée de la peur qui se passe en ce moment envers la communauté LGBTQ+ , spécifiquement les personnes trans , déclare-t-elle, c'est tellement important de montrer notre support .

Le NPD provincial demande que le gouvernement crée un poste de ministre des Affaires LGBTQ+ et que cette personne élabore un plan d’action. Il s’inquiète en particulier du bien-être des jeunes, et demande que les écoles disposent des ressources suffisantes pour réellement créer un milieu scolaire sécuritaire pour tous les élèves.

Responsabilité d'agir

Ce que l'on voit présentement, c'est une montée assez importante du discours discriminatoire , déplore le travailleur social Vincent Mousseau. Pour moi, le gouvernement a une responsabilité d'agir en conséquence aux menaces qu'on commence à voir.

Emma Maerten évoque un événement, Drag me to Family Dinner, qui se déroulera à guichets fermés dans un pub de Kentville, à une heure au nord d’Halifax, pour lancer le mois de la Fierté dans quelques semaines. Une personne tente d’organiser une manifestation pour faire arrêter le spectacle; elle a lancé sur internet un appel aux armes ( Call to Arms ).

C’est littéralement un suivi de tout ce qui se passe aux États-Unis , croit Emma Maerten.

Susan Willcocks (gauche) et Emma Maerten (droite), mercredi au centre-ville d'Halifax. Photo : Radio-Canada / Héloïse Rodriguez

Dans les dernières semaines, la police à Halifax a dit avoir ouvert deux enquêtes sur la destruction de drapeaux de la Fierté, la première fois dans une école, et la seconde sur une propriété privée.

Pour Emma Maerten, ceci n’a rien de rassurant. Moi qui porte souvent mes insignes , dit-elle en montrant l’épinglette représentant un drapeau arc-en-ciel accrochée à son veston, est-ce que moi, je me mets à risque maintenant?

Un message clair s’impose, renchérit Vincent Mousseau. Lorsqu'on a un gouvernement qui refuse systématiquement, lorsqu’il est présenté à des occasions de le faire, de condamner la violence transphobe, de condamner la violence homophobe , déplore le travailleur social, ça envoie un message assez clair aux Néo-Écossais et Néo-Écossaises qui se permettent d'avoir un discours homophobe .

Vincent Mousseau, mercredi à Halifax. Photo : Radio-Canada

Le gouvernement Houston peut, et doit selon le NPD , immédiatement condamné la haine basée sur l’orientation sexuelle et la transphobie. Cela a fait partie des demandes que le parti a formulées mercredi.

Si on n'est pas inquiété par tout ce qui est en train de se produire dans la société , mentionne de son côté Vincent Mousseau, on risque de retomber dans des patterns de violence assez importants et ça me désole de voir ça. J'espère qu'en portant attention à ces enjeux-là que, finalement, on va finir par prendre acte et agir pour améliorer les conditions.

Quels gestes pose le gouvernement?

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse soutient qu’il s’oppose à la haine et à la discrimination .

Les menaces de violence physique et l'intimidation sont inacceptables et n'ont pas leur place dans notre province , a déclaré le premier ministre Tim Houston dans un message mercredi pour la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie.

À la demande de Radio-Canada, une porte-parole du premier ministre a fait parvenir par courriel des exemples de la manière dont le gouvernement Houston dit soutenir les personnes LGBTQ+ .

Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse. (Photo d'archives) Photo : Robert Short/CBC

Meagan Byrd, secrétaire de presse au bureau du premier ministre, mentionne que la province s’engage à fournir un environnement d’apprentissage inclusif pour tous les étudiants , mais ne fournit aucun exemple concret.

Elle rappelle cependant que le budget provincial 2023-2024 inclut une somme supplémentaire de 1,7 million de dollars pour les chirurgies d’affirmation de genre, assez pour 380 personnes. L'an dernier, 118 personnes ont eu une telle opération dans la province.

La province affirme de plus qu’elle élimine les barrières à ce genre d’opérations en n’exigeant plus certaines lettres de spécialistes. Néanmoins, on exige toujours que les adultes désirant une telle opération soumettent une lettre d’évaluation psychosociale avant d’aller d’avant.

Le NPD a affirmé mercredi que le gouvernement Houston pourrait annoncer dès maintenant la couverture par le régime provincial d’assurance-maladie les soins d’affirmation de genre.

Dans son courriel, la porte-parole du gouvernement Houston indique également que celui-ci a augmenté de 368 000 $ le financement de prideHealth, consacré à la santé des personnes LGBT , afin d’étendre le programme dans la province, et qu’il existe maintenant un crédit d’impôt pour les personnes, incluant les couples de même sexe, voulant avoir recours à la maternité de substitution.

D’après le reportage d’Héloïse Rodriguez