Le service de voitures partagées Peg City élargit son offre et sa flotte de véhicules

Le président et directeur général de Peg City Co-op, Philip Mikulec, indique que cela vient apporter une grande flexibilité au service [...] d’autant plus que ce sont 35 véhicules qui viennent s’ajouter dans les prochaines semaines.

Il ajoute que ce service peut être utilisé pour des déplacements spontanés grâce à une réservation 30 minutes en avance.

Selon Philip Mikulec, il n’existe que deux autres entreprises au Canada qui offrent à la fois ce service, appelé Flo Car Service, en tandem avec le service de réservation plus traditionnel.

Il estime que cela permettra une meilleure disponibilité des véhicules, notamment durant la fin de semaine et les vacances où le service classique de réservation est souvent pris d’assaut.

« Nous savons que Winnipeg est connu pour sa culture de la voiture, et je sais que beaucoup ont douté que nous puissions accomplir ce que on a fait. » — Une citation de Philip Mikulec, président et directeur général de Peg City Co-op

Une offre qui augmente d'année en année

Peg City Car Co-op a commencé ses opérations avec quelques voitures dans le quartier d’Osborne à Winnipeg.

Après 12 ans, nous servons maintenant 3000 clients, et nous offrons nos services dans plus de 16 quartiers , explique fièrement Philip Mikulec.

Aujourd’hui la flotte de cette entreprise compte 135 véhicules.

En même temps que cette annonce, le coopérative révèle également son nouveau logo vert, «Per City Car Co-op Flo». Photo : Radio-Canada

Cela me fait beaucoup penser à Communauto, on a aussi commencé avec quelques voitures au Québec et aujourd’hui nous en comptons 5000 à travers le Canada , explique le vice-président du développement stratégique à Communauto, Marco Viviani.

Son entreprise est partenaire de la coopérative winnipégoise pour ce nouveau service.

Quand l’équipe de Peg City Car Co-op nous a contactés, nous étions vraiment heureux de pouvoir leur apporter notre expertise en termes de software et de technologie embarquée , souligne Marco Viviani. La relation avec la Ville de Winnipeg est cruciale.

La conseillère municipale de Waverley West, Janice Lukes, affirme que cette annonce participe à une meilleure offre de service dans la ville.

Les gens vont pouvoir prendre facilement ces voitures, conduire pendant cinq minutes, laisser la voiture où ils veulent, cela améliore la liberté et la mobilité à Winnipeg , souligne-t-elle.

La zone Flo comprend les quartiers de River Heights, Crescentwood, Corydon, Riverview, Lord Roberts, Norwood, Saint-Boniface, River-Osborne, West Broadway, Wolseley, St. Mathews et le West End. Il existe également neuf points de dépôt Flo regroupés dans le centre-ville et dans le quartier de la Bourse.

Le service d'autopartage Flo sera mis en ligne le 7 juin 2023.

Avec les informations de Mario DeCiccio