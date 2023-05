Des jeunes gaspésiens se transforment en cinémomètres vivants

Des écoliers de l’école primaire Saint-Bernard du secteur Gascons, à Port-Daniel-Gascons, ont revêtu des cinémomètres sous forme de sacs à dos mercredi et lundi.

Ces dispositifs appelés cinémomètres vivants affichaient la vitesse des automobilistes qu’ils croisent à proximité de leur école. Donc, dès qu’il y a un véhicule qui arrive vers l’enfant, sa vitesse s’affiche directement dans le sac à dos , décrit la policière en milieu scolaire Isabelle Cyr, du poste de la MRC du Rocher-Percé.

Isabelle Cyr accompagnait les enfants. Elle souligne que le dispositif frappe l’imaginaire et que le choix de les organiser dans des zones scolaires n’a pas été laissé au hasard. L’idée, c’est un peu leur faire prendre conscience à quelle vitesse ils auraient happé l’enfant, s’ils n’avaient pas pris le temps de voir qu’il est présent en bordure de la route , commente la policière.

La formule permet de rappeler aux conducteurs l’importance de respecter les limites de vitesse en vigueur.

C’était la première fois que cet outil de prévention était utilisé en Gaspésie. L’endroit où s’est déroulée l’opération n’est pas anodin non plus. Malheureusement, les gens ne respectent pas la limite, mais l’école de Gascon n’est pas la seule zone problématique. On en a ciblé deux autres également, dont l’école Saint-Joseph de Chandler. On va être présent demain, puis nous sommes aussi allés à l’école de Shigawake qui est aussi très problématique à cet endroit.

Avec cette opération, la Sûreté du Québec emboîte ainsi le pas au Service de police de la Ville de Laval en développant cinq de ces dispositifs. La campagne de sensibilisation est inspirée de celle déployée par la Société de l’assurance automobile du Québec.

Un barrage routier a aussi été érigé pour intercepter les automobilistes durant l’opération.

Des dessins créés par les élèves sur le thème de la sécurité routière en zone scolaire ont été remis aux usagers de la route lors de cette activité de sensibilisation.

Avec les informations de Roxanne Langlois