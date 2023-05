Noyade sur la rivière du Moulin en mai 2022 : une veste mal attachée, conclut la coroner

Selon le rapport de la coroner, la dame est morte d'un arrêt cardiaque à la suite d'une noyade. L’accident s'est déroulé le 19 mai 2022 alors qu’elle circulait en planche à pagaie sur la rivière du Moulin.

Son embarcation, qui a chaviré, l’avait entraînée au fond de la rivière, son pied étant attaché à celle-ci. Le rapport indique qu'elle avait aussi consommé du cannabis avant l'activité.

La noyade s'est produite sur la rivière du Moulin. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Un accident semblable est arrivé il y a quelques jours à Shawinigan. Une femme d'une quarantaine d'années est aussi morte en planche à pagaie et sa sangle de sécurité lui a aussi nui.

Appel à la prudence

Alors que l’été arrive à grands pas, la Société de sauvetage du Québec lance par ailleurs un appel à la prudence. Selon l'organisme, des noyades surviennent chaque année.

Ce n'est pas parce que je suis sur une planche à pagaie qu'il n'y en a pas de risques. Malheureusement, annuellement, c'est toujours une ou deux personnes qui se retrouvent dans nos données , a avancé Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage du Québec.

La veste de flottaison individuelle demeure l’équipement de sécurité de base. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Les gens oublient que c'est un sport. Ça comporte des risques. Des accidents, ce n’est jamais prévu. C'est nautique, donc c'est sur l'eau et l'eau, ça peut être très dangereux. [...] Il y a plein d'outils qui sont là pour nous aider à limiter les risques , a renchéri Karine Guay, propriétaire de La vague SUP du Fjord

Peu importe le type d'embarcation, la veste de flottaison individuelle demeure l'équipement de sécurité de base. Elle doit être adéquatement ajustée.

Karine Guay, propriétaire de La Vague SUP du fFord. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

La combinaison isothermique est aussi essentielle en début de saison puisque l'eau est très froide.

Même si elle peut parfois nuire lors d'accidents, le port de la sangle de sécurité à la cheville demeure recommandé.

Ce sont des harnais qui sont à détachement rapide. Il y a une petite poignée qui fait que si je suis en situation d'urgence et que mon harnais nuit en me tirant vers le bas dans le fond de l'eau, ou qu'il est accroché à une branche et qu'il m'empêche de revenir sur ma planche, je peux le retirer rapidement. Ce sont des velcros. Je tire et je peux me sécuriser si c'est ma planche le problème. Moi, ce que je conseille aux gens c'est de toujours l'attacher à la même cheville et de tirer toujours du même côté pour l'ouvrir. On vient qu’inconsciemment, on va avoir plus de réflexes si on est en situation d'urgence , a fait valoir Karine Guay.

La Société de sauvetage du Québec recommande de suivre une formation pour ce type d'embarcation afin d'éviter des accidents. Depuis le début de l’année, 18 noyades ont été répertoriées au Québec, toutes activités confondues.

D’après un reportage de Gabrielle Morissette