« Je suis resté silencieux trop longtemps, il faut que ça bouge! », dit Sam Hamad

Sam Hamad saute dans la mêlée. Après l'abandon du projet de tunnel autoroutier par la Coalition avenir Québec (CAQ), il s'inquiète de l'absence de leadership dans la région pour relancer les projets de transport. Il y a comme un vide , se désole l'ancien politicien.

Le tunnel exclusivement réservé au transport collectif proposé comme solution de rechange par le gouvernement de François Legault ne règlera rien, selon lui. Je pense qu'il faut faire plus que ça. On a besoin d'une vision à long terme , pour soutenir le développement économique de la région, estime M. Hamad.

« Aujourd'hui, je me sens obligé de sortir, d'intervenir parce que ça ne bouge pas à mon goût. On est dans une situation très difficile pour Québec. » — Une citation de Sam Hamad

Le plan de transport de Sam Hamad tient en cinq points. Il comprend d'abord la construction d'un troisième pont à l'ouest pour sécuriser les déplacements et le transport des marchandises. Il faut faire une étude , plaide-t-il sans s'avancer sur l'endroit exact où l'infrastructure devrait être construite. Laissons les experts le déterminer , tranche M. Hamad

Pont Pierre-Laporte Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Il croit que le ministère des Transports devrait ajouter une 7e voie sur le pont Pierre-Laporte pour améliorer la fluidité des déplacements aux heures de pointe et prévoir de réaménager les approches du pont du côté nord du fleuve.

Il est d'avis que le réseau ferroviaire devrait être mieux exploité et il propose la privatisation du service des traversiers entre Québec et Lévis.

« Je suis tanné d'entendre parler que ça va mal, ça n'avance pas, qu'il y a des problèmes. Je pense qu'on est rendu à privatiser le service et augmenter la fréquence des traversées. » — Une citation de Sam Hamad

Sam Hamad fait valoir que le Québec possède une industrie maritime qui a fait ses preuves et qui pourrait prendre la relève. Il s'agit que le gouvernement mette des conditions ou des pénalités s'ils ne répondent pas aux attentes. À un moment donné, il faut voir des résultats.

Il est convaincu que ses propositions peuvent se faire à moindre coût et donner des résultats intéressants, à condition qu'elles soient réalisées dans leur ensemble.

Leadership déficient?

Là, on arrête de niaiser , dit celui qui souhaite que tous les acteurs de la région s'impliquent. L'abandon du projet phare en transport, conjugué à quelques mauvaises nouvelles économiques, comme la fermeture de la pharmaceutique Medicago, n'ont rien de rassurant.

Sam Hamad en entrevue au quai des Cageux Photo : Radio-Canada

Il évoque le début des années 2000, quand la région était déchirée par des chicanes entre les villes qui ralentissaient le développement. C'était moins de projets économiques, moins de projets de transports et la région a souffert. On a rattrapé, mais ça commence à ralentir et ça m'inquiète.

Il interpelle les acteurs clés de la région. Le leadership dans la région, c'est le ministre Jonatan Julien, ce sont les maires de Québec et Lévis qui devraient aller de l'avant.

« On a une chance d'avoir une ministre des Transports de Québec, Geneviève Guilbault. C'est un avantage très important. » — Une citation de Sam Hamad

La ministre des Transports du Québec, Geneviève Guilbault, lors d'une conférence de presse pour faire le point sur le projet de troisième lien entre Québec et Lévis, le 20 avril 2023. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Il n'est pas convaincu que leur silence est un signe que les politiciens d'aujourd'hui ont adopté un ton plus conciliant pour faire avancer les dossiers de la capitale, comme le répète le maire de Québec, Bruno Marchand. Dans le temps que j'étais ministre de la région, on n'avait pas de confrontation. On travaillait tout le monde ensemble. C'était l'intérêt de la région et des citoyens qui comptaient.

C'était l'époque des projets comme la promenade Samuel-de-Champlain ou du SuperPeps de l'Université Laval.

Belle-mère

L'ancien ministre se défend aujourd'hui de jouer au gérant d'estrade. Là, j'essaie d'aider, sans faire de politique, mais vraiment amener les idées. Il dit parler comme un simple citoyen qui a toujours sa région à cœur.

Il ne regrette pas son départ de la vie politique, mais il a des attentes envers ceux qui lui ont succédé. C'est assez de ne pas avoir personne de responsable des mauvais résultats que l'on a présentement.

Il rappelle que les projets prennent du temps à voir le jour et qu'il faut prendre des décisions rapidement pour éviter d'en payer le prix à long terme.