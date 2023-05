Un printemps achalandé en pédopsychiatrie à Québec

L’urgence de pédopsychiatrie du CHUL a connu un début de mois achalandé. 55 jeunes s’y sont présentés entre le 1 er et le 11 mai. Ces périodes de fort achalandage provoquent parfois des conditions d’hospitalisation peu souhaitables et certains acteurs du milieu croient qu'elles pourraient être mieux prévenues.

Le Centre de pédopsychiatrie des résidences du Sacré-Cœur à Québec dispose de 30 lits, et 2 lits en surcapacité, pour accueillir les jeunes qui doivent être hospitalisés pour une durée prolongée.

Le 17 mai, à 16 heures, 29 jeunes y séjournaient.

Ces séjours durent en moyenne 27 jours pour les adolescents et 20 jours pour les enfants.

La semaine dernière, deux adolescents qui ont dû rester six nuits à l’urgence psychiatrique du CHUL parmi la clientèle adulte, par manque de place au Centre de pédopsychiatrie. Leurs parents ont dénoncé la situation dans les pages du Devoir, mercredi matin.

En 2022, entre le 1er et le 11 mai, l’urgence du CHUL avait reçu 50 jeunes, mais les circonstances ont fait en sorte que le Centre de pédopsychiatrie n’était pas au maximum de sa capacité.

C’est un temps d’hospitalisation à l’urgence beaucoup trop long. Même pour les adultes, ça pourrait être difficile , souligne Caroline Gravel, présidente du Syndicat des professionnelles en soin de la Capitale-Nationale.

La porte-parole du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale assure que tout a été tenté pour sortir ces deux patients adolescents de l’urgence. Elle explique que les risques pour leur santé étaient aussi évalués comme étant trop élevés pour les retourner à la maison.

Il s'agissait d'une situation exceptionnelle qui a été rétablie jeudi, selon la porte-parole du CIUSSS . Et, la période printanière coïncide souvent avec un achalandage accru de la clientèle jeunesse en raison notamment de la fin de l’année scolaire.

L’urgence, loin d’être idéal

Ce ne sont pas tous les jeunes qui se présentent à l’urgence qui doivent être redirigés vers le centre de Sacré-Cœur. En moyenne, cette clientèle passe 20 heures à l'urgence psychiatrique du CHUL, selon la porte-parole du CIUSSS .

En général, en santé mentale, comme c’est le cas en santé physique, l’objectif est de réduire le plus possible le temps passé à l’urgence. Le passage à l’urgence devrait toujours être le plus court possible , certifie Caroline Gravel.

En plus, il y a aussi des différences entre l’hospitalisation des adultes et celles des enfants et des adolescents. Leur vécu, leurs besoins et leur réalité sont différents. Les gens se sentent plus à l’aise lorsqu’ils sont entourés de personnes qui leur ressemblent , précise Dre Marie-Josée Filteau, psychiatre à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ), en entrevue à l'émission Première heure.

Les urgences psychiatriques, c’est toujours un lieu de transition qui est assez difficile. Il y a des patients en psychose, des patients agités ou en détresse qui peuvent crier. Surtout si c’est une première expérience d'hospitalisation, ça peut être assez traumatique , ajoute la psychiatre. Ça peut faire en sorte que, même s'il a des pensées suicidaires, un enfant dise : "Non non non, je ne retournerai pas à l'urgence psychiatrique."

Pour obtenir de l'aide pour vous ou pour aider un jeune en détresse autour de vous : 1 866 APPELLE (277-3553) https://besoinaide.ca/  (Nouvelle fenêtre)

Le cycle de l’achalandage

Situé dans le quartier Saint-Sauveur, l’ancien Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur de Jésus de Québec est le seul centre de pédopsychiatrie de la région de la Capitale-Nationale. Il a aussi un mandat de couverture supra-régionale, ce qui fait qu’il peut rapidement arriver au maximum de sa capacité.

Même si le printemps et l’automne sont généralement plus occupés, les différents intervenants soulignent que l’aspect cyclique des périodes d'achalandage peut être difficile à prévoir. Parfois, on se dit bon, c’est telle période de l’année, donc ça va arriver et ça n’arrive pas, mais par contre dans une période un peu inattendue, tout à coup on se retrouve avec plein de patients à l’urgence , relate Dre Marie-Josée Filteau.

Les listes d'attente pour consulter un pédopsychiatre peuvent être très longues, partout dans la province. Photo : iStock / Prostock-Studio

Les intervenants constatent un manque de main-d'œuvre qui complique la gestion des périodes de pointe. Pour avoir des lits, il faut des ressources supplémentaires. C’est aussi un enjeu de main-d'œuvre, il n’y a pas nécessairement les ressources humaines pour en prendre plus , la présidente du Syndicat.

Effectivement, on manque de pédopsychiatres à Québec et au Québec. C’est vraiment la spécialité où il y a le plus de postes vacants dans toute la province. Il y en a plus que 50 sur 200 des postes vacants , confirme la psychiatre.

Caroline Gravel se pose tout de même une question. Est-ce qu’on a besoin de plus de lits ou d’une première ligne plus forte?

Première ligne déficiente

La pandémie a provoqué une augmentation des troubles de santé mentale chez les jeunes. La proportion de ceux se situant au niveau élevé de détresse psychologique a augmenté entre 2014-2015 et 2020-2021, de 41 % à 57,6 %.

La détresse psychologique est évaluée selon la fréquence à laquelle les répondants se sentent nerveux, désespérés, agités, déprimés, fatigués et bons à rien. C’est sûr que la pandémie a accru la détresse chez beaucoup de jeunes qui ont été isolés de leurs amis. C'est un âge où c’est absolument crucial de pouvoir réseauter avec nos amis en personne , remarque Dre Marie-Josée Filteau.

Les idées suicidaires sérieuses ont aussi fortement évolué en proportion dans la tranche d’âge de 15 à 24 ans, passant de 4,1 % en 2014-2015 à 7,7 % en 2020-2021.

Il est pourtant difficile d'accéder à des soins de prévention. La pandémie a aussi mis en lumière le manque de ressources en santé mentale , souligne Caroline Gravel, ajoutant que même dans le système privé, il y a des files d'attente.

L’urgence devient souvent le dernier recours pour des parents désespérés et en manque de solution. Avant d’en venir à l’hospitalisation, les parents ont sûrement dû cogner à plein de portes. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, l’urgence, c’est souvent l'aboutissement , avance la présidente du Syndicat.

Celle qui travaille d’ailleurs en santé mentale insiste sur l’importance de renforcer la première ligne. Il manque cruellement d’intervenants dans les écoles où là, ça pourrait être fait de la prévention et une première porte d’entrée cruciale , indique aussi de son côté Dre Marie-Josée Filteau.

Avec des informations de Juliette Lefebvre et Alex Boissonneault.