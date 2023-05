Catherine Gaudet réunit Sarah Williams et Louise Bédard dans Les mondes parallèles

La chorégraphe Catherine Gaudet, lauréate du Grand Prix de la danse de Montréal en 2022 , présente dès jeudi Les mondes parallèles à l’Agora de la danse dans la métropole. Le spectacle est porté par deux danseuses comptant chacune plus de 30 ans d’expérience, Louise Bédard et Sarah Williams, qui danseront en duo pour la première fois.

C’est Sarah Williams qui a provoqué la rencontre du trio un peu avant la pandémie. [Sarah] savait que Louise et moi avions déjà travaillé ensemble sur un solo, donc elle lui a proposé de me demander de leur chorégraphier un duo , explique Catherine Gaudet à quelques heures de la première médiatique des Mondes parallèles.

Sarah Williams avait souvent travaillé avec Louise Bédard par le passé, mais toujours dans un contexte où cette dernière était chorégraphe et elle, interprète. Son souhait était de partager la scène avec sa collègue.

Exhumer la psyché à partir de la chair

Les mondes parallèles a été imaginé à partir des souvenirs de chacune des artistes qui portent le spectacle, des bribes de vie qui remontent à la surface par le mouvement pour s’évanouir aussitôt.

L’idée était de revisiter ces souvenirs et de les laisser réapparaître de manière presque fantomatique, comme si c’était des présences qui continuaient à vivre en nous, résume Catherine Gaudet. Mes obsessions depuis les dernières années, c’est de partir d’un mouvement qui est souvent très simple, mais qui à force de répétition, se déploie pour en extraire différentes distorsions.

La chorégraphe décrit sa démarche comme un effort pour mettre à nu l’inconscient à travers des mouvements simples, mais répétitifs, comme un mantra qu’on se répète afin de faire émerger la vérité.

« J’aime penser qu’on porte en nous des envies inconscientes et qu’on a envie de laisser émerger. » — Une citation de Catherine Gaudet

Se donner à fond, tout en respectant son corps

Lorsqu’on regarde ce que Catherine Gaudet a fait depuis le début de sa carrière de chorégraphe en 2004, on note l’intensité de ses créations, les corps tressautant et se désarticulant de façon presque inhumaine.

Toutefois, la chorégraphe n’est pas de ceux et celles qui voient dans la danse une discipline militaire, qui nécessite une rigueur flirtant avec la douleur. C’est pourquoi elle compte beaucoup sur le dialogue lorsqu’elle imagine les mouvements avec ses interprètes, qui ont toutes deux plus de 60 ans.

Je leur demande de me signifier si c’est trop. Je n’ai aucun intérêt à entrer dans une forme de souffrance ou de risque, explique-t-elle. Mais en même temps, je ne suis pas partie avec un a priori qui considérait l’âge; je ne voulais pas avoir peur et vouloir les préserver à tout prix. On est dans un dialogue vraiment ouvert.

Après avoir dansé pour plusieurs chorégraphes à Vancouver, Sarah est arrivée à Montréal en 1990 pour joindre la compagnie La La La Human Steps. Elle a depuis participé à d'innombrables productions, en tant qu’interprète, dramaturge ou répétitrice.

Louise Bédard, elle, roule sa bosse depuis le début des années 1980, ayant notamment travaillé avec Jean-Pierre Perreault, Paul André Fortier et Jeanne Renaud. Il y a plusieurs années déjà, elle a ajouté la corde de chorégraphe à son arc.

La première du spectacle Les mondes parallèles se tiendra mercredi à 19 h à l’Agora de la danse à Montréal. Il y sera ensuite présenté les 18 et 19 mai à 19 h, ainsi que le 20 mai à 16 h.