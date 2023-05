La hausse des coûts du transport scolaire inquiète au CSS des Chic-Chocs

La semaine dernière, Steve Miousse, directeur par intérim du Service des ressources matérielles, de l'approvisionnement et du transport scolaire du CSS des Chic-Chocs a fait part de cette situation aux membres du comité de parents.

Selon lui, les transporteurs scolaires avec lesquels le CSS des Chic-Chocs fait affaire ont augmenté leurs prix, ce qui coûte extrêmement cher au CSS .

Steve Miousse dit aussi constater des disparités anormales dans certains taux horaires appliqués par les transporteurs.

On a pas trouvé de barème fixe qui encadrait le transport inter-écoles. C’est variable selon chaque transporteur. On a vu des transports de Sainte-Anne-des-Monts à Matane pour 1500 $. Ça n'a aucun bon sens. Et on voit à l'opposé des transporteurs qui font une heure de route pour 200 $ , a-t-il indiqué.

Steve Miousse compte donc travailler à encadrer les taux appliqués par les transporteurs.

« Je ne dirais pas qu’il y a un problème, mais il y a quelque chose à corriger, et il faut le corriger. » — Une citation de Steve Miousse, directeur par intérim du Service des ressources matérielles, de l'approvisionnement et du transport scolaire du CSS des Chic-Chocs

Une membre du comité, Marietta Omoa, qui représente les écoles du P'tit Bonheur et Esdras-Minville a d'ailleurs témoigné de cette augmentation.

Le Centre de services scolaire a refusé nos demandes d'entrevue à ce sujet, citant le fait qu’il était prématuré de répondre aux questions de Radio-Canada, étant donné que « plusieurs scénarios sont sur la table », selon la conseillère en communication, Nadine Cotton.

Lors de la rencontre du comité de parents, la directrice générale par intérim du Centre de services scolaire, Josée Synnott, a voulu se faire rassurante.

Ce qu’on travaille avec nos directions, c’est de voir toutes les mesures financières. Il y en a certaines qui peuvent être utilisées pour payer les transports d’activités culturelles et sportives , a-t-elle indiqué.

« On fait un travail de fond pour s’assurer que toutes les mesures qui peuvent être utilisées le soient et ne pas pénaliser les élèves. » — Une citation de Josée Synnott, directrice générale par intérim du Centre de services scolaire des Chic-Chocs

Josée Synnott espère que le ministère de l'Éducation débloque d'autres mesures afin d'aider les centres de services scolaires à assumer ces frais supplémentaires.

Pour sa part, le Centre de services scolaire René-Lévesque dit aussi constater une telle hausse.

Lors de la renégociation des contrats de transport scolaire à l’été 2022, ceux-ci ont augmenté de 16 %, indique Louis Bujold, directeur général du CSS René-Lévesque.