Co-porte-parole de QS : Christine Labrie songe à se lancer dans la course

Le retrait de Manon Massé du rôle de co-porte-parole féminine de Québec solidaire (QS) ouvre la porte à la tenue d’une première vraie course au sein du parti. La députée solidaire de Sherbrooke, Christine Labrie, dit réfléchir à se lancer dans la course.

C’est une course qui sera très importante pour l’avenir de Québec solidaire. Ça mérite réflexion. Et l’appel que Manon Massé a lancé à la relève, je l'ai entendu. Je vais évaluer les différentes possibilités , indique-t-elle en entrevue avec Radio-Canada Estrie.

Accroître la crédibilité de Québec solidaire

On connaît nos défis pour grandir comme parti politique. Pour accroître notre crédibilité auprès des citoyens. [...] Je veux participer d’une manière ou d’une autre à accroître cette crédibilité-là. Mais ma réflexion n’est pas encore terminée , poursuit celle qui en est à son second mandat comme députée de Sherbrooke.

« C’est une décision qui n’est pas à prendre à la légère. [...] Je ferai part du fruit de mes réflexions lorsque je serai prête. » — Une citation de Christine Labrie, députée solidaire de Sherbrooke

La députée de Sherbrooke ne cache d’ailleurs pas que plusieurs personnes ont communiqué avec elle à ce sujet. En ce moment, je suis à l’écoute de ce que les membres me disent, de ce qu’ils souhaitent voir de la part de la prochaine co-porte-parole de Québec solidaire , souligne-t-elle.

L’enjeu des régions et des banlieues

Le parti dit vouloir prendre de l’expansion en région et dans les banlieues. On a fait le bilan lors de la dernière campagne électorale. On a été déçus des résultats. J’ai participé aux réflexions comme tous mes collègues et on sait qu’on a encore beaucoup de travail à faire. Les régions ne sont pas toutes pareilles et elles ont des défis différents , lance Mme Labrie.

Comme l’indique cette dernière, le dépôt des candidatures se fera à la fin du mois d’août et la course se déroulera durant l’automne. Ce sont les membres délégués du parti qui vont voter lors du congrès qui se tiendra en novembre. C’est un vote préférentiel s’il y a plusieurs candidatures , précise la députée de Sherbrooke.