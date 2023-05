L’organisme Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean se met en action pour éviter la fermeture de la Popote express de Chicoutimi, un service de préparation et de livraison de repas pour les aînés en perte d'autonomie. Déjà, le financement a été augmenté de 20 000 $ la semaine dernière et une rencontre sera organisée prochainement avec plusieurs acteurs concernés.

La fermeture temporaire à partir du 15 juin a été annoncée plus tôt cette semaine. Le service était majoritairement financé par une cafétéria opérée dans l’édifice de CGI, mais elle est demeurée fermée après la pandémie. La possibilité d’une fermeture complète du service a aussi été évoquée par le conseil d’administration.

Une rencontre a eu lieu mercredi matin entre Centraide et les dirigeants de la Popote express.

Déjà ce matin, ils nous disaient qu'il y avait plein d'appels parce que les aînés appelaient, puis ils pleuraient, puis ils étaient inquiets. Là, pour la suite des choses, alors il faut vraiment s'assurer de ça, nous Centraide, oui, on donne de l'argent, mais aussi on essaie de faire profiter de notre réseau. Notre toile consiste avec les différentes entreprises partenaires du milieu à supporter le mieux possible nos organisations , a indiqué en entrevue le président de Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean, Martin St-Pierre.

La fermeture temporaire de l'organisme inquiète plusieurs personnes. Photo : Radio-Canada

Par communiqué, il a été mentionné que Centraide a informé la semaine dernière l’organisme qu’il augmentait son financement pour la prochaine année en le faisant passer de 15 000 $ à 35 000 $.

C'est sûr qu'on va explorer toutes les options, autant en services, en argent, en soutien, en conseils, pour vraiment amener l'organisme et maintenir ces services-là, essentiels pour la communauté , a ajouté Martin St-Pierre.

Selon Centraide, le service offert à quelques centaines de personnes âgées est encore plus crucial en raison de la hausse du coût de la vie.