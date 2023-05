Débat sur les droits des jeunes LGBTQ+ : le malaise règne chez les conservateurs au N.-B.

Au Nouveau-Brunswick, les députés et ministres progressistes-conservateurs hésitent à appuyer publiquement les positions du premier ministre Blaine Higgs sur les droits des jeunes LGBTQ+.

Invités à se prononcer sur les propos controversés de Blaine Higgs, en ce qui a trait aux droits et à la sécurité des jeunes LGBTQ+, la plupart des conservateurs ont préféré se taire, mercredi.

Des propos controversés

Le premier ministre estime par exemple que les écoles devraient aviser les parents des jeunes qui choisissent un prénom qui correspond à leur identité de genre. Selon Blaine Higgs, il ne faudrait plus respecter la confidentialité des jeunes, même si le fait d’aviser les parents pourrait les mettre dans une situation dangereuse.

Blaine Higgs estime aussi que les drag queens ne devraient plus lire de contes aux jeunes élèves. Et il dit ne pas savoir si, par exemple, les personnes naissent homosexuelles ou pas.

Voici un extrait des propos tenus par Blaine Higsg devant des journalistes, mardi.

Mêlée de Presse du premier ministre Blaine Higgs.

La cheffe de l’opposition officielle, Susan Holt, dit avoir perçu un inconfort dans les rangs conservateurs.

Je sens un malaise, je regardais leurs visages quand il parlait, puis on entend rien, on ne voit pas beaucoup d’applaudissements, alors ça me semble qu’ils ne sont pas à l’aise , constate-t-elle.

Des opinions variées chez les conservateurs

L’ex-ministre de l’Éducation, Dominic Cardy, est celui qui a signé la fameuse politique 713, qui protège les élèves LGBTQ+ dans les écoles.

Cette politique vise à faire du monde scolaire un milieu sécuritaire. Élaborée pendant une dizaine d’années, elle protège les jeunes qui sentent qu’ils ne peuvent pas assumer leur véritable identité à la maison.

Dominic Cardy a été ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick de 2018 à 2022. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Dominic Cardy dit qu’après les élections de 2020, le premier ministre Higgs a remis en question la politique 713. Il aurait alors demandé au caucus de se prononcer sur la question.

Le caucus a alors largement réagi en soutenant la politique , soutient Dominic Cardy, qui est aujourd'hui député indépendant.

La plupart des ministres et députés conservateurs interrogés à leur sortie de l’Assemblée législative ont préféré filer en vitesse, en évitant de répondre aux questions liées à la politique 713.

Le ministre Réjean Savoie a refusé de répondre aux questions relatives à la politique 713. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Parmi eux, le ministre Réjean Savoie, s’est retiré rapidement. Le ministre de l’Éducation [Bill Hogan] a répondu là-dessus , s’est-il contenté de dire.

La ministre de Service NB, Jill Green, n’a pas voulu aborder la question, autrement que pour dire : cette politique est en place depuis quelques années, nous en sommes tous conscients .

La ministre de Service NB, Jill Green, n'a pas voulu se prononcer sur le fond de la politique 713. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Par contre, la ministre du Tourisme, Tammy Scott-Wallace, n’a pas hésité à aborder la question. Contrairement à Blaine Higgs, ou au ministre de l’Éducation, Bill Hogan, elle n’est pas convaincue qu’il faille revoir la politique 713. Je ne sais pas, ce sont des conversations que nous avons , dit-elle.

La ministre souligne qu’aucune proposition formelle de changements n’a encore été faite. Il n'y a actuellement aucune révision sur la table, et donc pour moi, avoir ces conversations avec mes collègues, n'est pas quelque chose que j'ai peur d'avoir.

La ministre responsable de l'Égalité des femmes au Nouveau-Brunswick, Tammy Scott-Wallace. Photo : Radio-Canada

Elle rajoute, que dans ce débat, les jeunes sont une priorité pour elle. Je serai toujours, absolument, très intéressée par la sûreté et la sécurité de tous enfants de nos écoles. Tout le monde a besoin de se sentir inclus à l'école, c'est un endroit sûr et c'est pour moi le plus important , assure-t-elle.

En ce qui a trait aux drag queens, qui ne devraient pas être admises à l’école élémentaire selon Blaine Higgs, la ministre se montre plus ouverte. Je n'ai pas de problème personnel avec les drag queens, très certainement, ou qui que ce soit dans la communauté LGBTQ+.

Le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, Bill Hogan. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Sur la question des drag queens, d’ailleurs, le ministre Bill Hogan est plus nuancé que le premier ministre.

Il dit avoir demandé au ministère pourquoi les drag queens allaient dans les écoles, sans nécessairement dire qu'il était contre. Selon lui, il ne faudrait pas, toutefois, qu’il s’agisse d’y faire de la promotion. Promouvoir un certain mode de vie, n’est pas acceptable dans nos écoles, même si c’est la chrétienté, quelconque façon de vivre , dit-il.

La ministre de l’Agriculture, Margaret Johnson, reconnaît que toutes les situations familiales ne sont pas parfaites. Il y a des relations entre les enfants et leurs parents qui ne sont pas idéales.

La ministre de l'Agriculture du Nouveau-Brunswick Margaret Johnson. Photo : Radio-Canada

Selon la ministre, qui a été enseignante, l’école offre une sécurité aux jeunes. Je suppose qu'il faut toujours se rappeler que les enfants ont une opportunité [de parler en confidentialité] à travers leurs écoles, leurs conseillers d'orientation, c'est comme la sainteté du confessionnal.

Le ministre de la Sécurité publique, Kris Austin, appuie sans réserve, quant à lui, le premier ministre. Je crois qu’il est important d’avoir une révision , dit-il, en référence à la politique 713.

Le ministre de la Sécurité publique, Kris Austin. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Le ministre de l’Éducation, Bill Hogan, dit que les changements, qu’il qualifie de mineurs, devraient être présentés dans deux semaines.