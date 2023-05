Arts-Cultures Massawippi veut rapprocher les arts et la communauté

Les arts seront plus vivants que jamais dans la vallée Massawippi. « On avait envie de tripper ensemble, les artistes, les citoyens », lance d'emblée le comédien Pierre Curzi, un des cinq membres du conseil d'administration du nouvel organisme Arts-Cultures Massawippi. Le regroupement prend forme depuis quelques mois, grâce à la vision et l'implication d'une centaine de membres.

Robert Lalonde, Marie Tifo et Denis Bouchard, entre autres, mettent l'épaule à la roue pour offrir une variété d'activités culturelles.

Les gens ont envie d'avoir des spectacles, des lectures, du théâtre, de la musique, proche, d'être dans des endroits plus intimes que dans les grandes salles. Beaucoup d'artistes ont envie aussi de lâcher la grosse machine pour travailler proche des gens , souligne Robert Lalonde, écrivain-comédien et membre de l'organisme.

Vibrer ensemble

Toutes les activités prévues par Arts-Cultures Massawippi se dérouleront à longueur d'année, dans cinq municipalités, dont North Hatley, Ayer's Cliff et Hatley. Quinze propositions sont déjà offertes, dont deux expositions d'arts visuels et un atelier d'écriture donné par Robert Lalonde.

« Le principe, c'est d'être très festif, d'être très collectif, que les gens retrouvent leur humanité, parce que présentement, on a l'impression d'être tous tout seuls. Et quand ils [les gens] retrouvent des activités comme ça, ils ont l'impression qu'ils vibrent ensemble. T'as l'impression de faire partie d'une gang de chums! » — Une citation de France Capistran, présidente du Conseil d'administration d'Arts-Cultures Massawippi

Plusieurs concerts seront présentés sur la petite scène de La Caravane, dans le Canton de Hatley. On entend le son direct. C'est un contact différent quand c'est une grande salle, et qu'on voit de loin. C'est assez différent comme expérience. C'est plus chaleureux, convivial , affirme la propriétaire des lieux et musicienne, Cécile Francoz.

L'accessibilité, une priorité

On veut rendre les arts vraiment proches du monde, que ce ne soit pas réservé juste à une élite ou à des gens fortunés , soutient l'artiste en arts visuels Yvan Dagenais, également membre de l'organisme.

Les propositions culturelles se veulent intergénérationnelles et accessibles.

C'est l'fun d'inclure les enfants aussi. On va faire des ateliers avec eux. Ils vont faire du tam-tam, ils vont faire de la musique. Après ça, on les intègre dans le spectacle, ils sont avec nous aussi. Il faut les amener à cette culture-là, les jeunes. On a envie de les sortir de leurs pitons électroniques! , affirme l'auteur et comédien Robert Lalonde, emballé par l'enthousiasme et la volonté des membres du nouveau groupement.

Les membres sont unanimes : voir ce projet prendre vie et durer dans le temps est le défi le plus important. Et le plus grand rêve, alors?

« Je pense qu'il est en train de naître plein de groupes, partout au Québec, qui cherchent à ce que la culture soit présente tout le temps. Dans toutes les régions, dans tous les villages, dans toutes les petites villes, chez tout le monde. Que ça devienne la culture de tout le monde, pour tout le monde. » — Une citation de Pierre Curzi, membre d'Arts-Cultures Massawippi

Une des premières activités de l'organisme, une exposition, sera lancée le 28 mai au Pub de la Cie Vilandré, à North Hatley.