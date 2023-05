La mise en service du REM de nouveau retardée

Selon les informations obtenues par Radio-Canada, cette mise en service aura lieu tôt dans l'été .

La marche à blanc, c'est-à-dire la dernière période de test du réseau avant sa mise en service officielle, où les trains vont circuler à vide, selon l'achalandage et la fréquence prévus, serait elle aussi imminente, après un retard dont les raisons n'ont pas été fournies.

Idem pour les tests de fiabilité, eux aussi remis à plus tard pour des raisons inconnues. On ignore aussi le montant final de la facture de ce projet.

Il s'agit du troisième retard avant la mise en service de ce projet piloté par CDPQ Infra.

À la fin du mois dernier, le consortium NouvLR, qui s'occupe de la construction du réseau ferroviaire, n'évoquait pourtant pas de retard supplémentaire, et parlait plutôt d'un premier voyage ouvert au public avant la fin du printemps, soit à la fin juin.

La date demeure inconnue

Au cabinet de la ministre des Transports du Québec, Geneviève Guilbault, le directeur des communications, Maxime Roy, a déclaré : Nous avons, nous aussi, très hâte à la mise en service du REM , avant d'inviter les médias à contacter CDPQ Infra pour plus de détails.

Dans une déclaration transmise par voie de communiqué, cette organisation a indiqué que nous y sommes presque .

Comme vous pouvez le voir, les voitures du REM sont partout sur le réseau et nous sommes dans la phase très intensive des derniers tests, mais ce qui importe d’abord et avant toute chose, c’est que l’expérience des usagers soit optimale à partir du premier passage , a précisé Emmanuelle Rouillard-Moreau, conseillère en relations médias et communications.