Le feu près de Hay River n’est toujours pas maîtrisé

Le feu de forêt qui a forcé l’évacuation des communautés de Hay River et Kátł'odeeche, aux Territoires du Nord-Ouest dimanche n'est toujours pas maîtrisé et a presque doublé en 24 heures, selon la dernière mise à jour des autorités publiée mercredi matin.

Le feu couvre maintenant une superficie de près de 18 kilomètres carrés. Selon NWT Fire, 11 équipes et près de 100 personnes combattent l’incendie, appuyées par des avions-citernes et des hélicoptères.

Les équipes s’affairent à construire une ligne pare-feu pour limiter la progression du feu vers l’autoroute 5, la seule route qui relie la communauté de Fort Smith. Des gicleurs ont aussi été installés pour protéger les bâtiments de la Première Nation Kátł'odeeche .

Selon la mise à jour, aucun autre bâtiment n’a été endommagé par le feu dans la Première Nation et aucune structure n’a été touchée dans la ville de Hay River. Jusqu’à présent, une quinzaine de bâtiments et maisons de la Première Nation ont été brûlés, selon les autorités, mais une évaluation complète des dommages ne sera possible que lorsque la situation aura été stabilisée, selon NWT Fire.

Une ligne de coupe a été tracée pour limiter la progression du feu près de la Première Nation Kátł'odeeche. Tout le combustible, comme le bois sec, a été enlevé pour tenter de maîtriser le feu de forêt. Photo : Fournie par NWT Fire

« Ne venez pas ici »

La cheffe de la Première Nation, April Martel, a mentionné à CBC mardi en fin de journée que Hay River et la Première Nation étaient toujours menacées. Elle exhorte les résidents à rester éloignés du secteur.

« S'il vous plaît, ne tentez pas de venir voir ce qui se passe, car vous entravez [le mouvement] des travailleurs essentiels. » — Une citation de Cheffe April Martel, Première Nation Kátł'odeeche

La cheffe de la Première Nation Kátł'odeeche, April Martel, au barrage routier bloquant l'accès à la Ville de Hay River et à la Première Nation, le 16 mai 2023. Photo : Radio-Canada / Carla Ulrich

April Martel dit qu’il n’y a pas d’électricité dans la communauté, qu’aucun magasin n’est ouvert et que l’hôpital est fermé. Il y a beaucoup de débris, les poteaux électriques sont au sol et le feu brûle toujours dans la communauté.

Du côté de Hay River, la mairesse Kandis Jameson fait écho à la cheffe de la Première Nation. Ce n’est définitivement pas sécuritaire de revenir, le feu est immense.

Un peu de pluie, mais pas assez

Le changement de direction et l’allégement des vents ont permis aux équipes sur le terrain de s’attaquer davantage au feu mardi. Quelques averses isolées ont permis aux équipes de faire des progrès, mais cette aide aura été de courte durée avec des précipitations de moins d’un millimètre et avec le retour du temps chaud et sec mercredi.

Les prévisions météo annoncent du temps ensoleillé pour les prochains jours et des températures diurnes de 18 degrés mercredi, et de 24 degrés jeudi. Un temps plus frais est prévu vendredi ce qui sera utile pour les pompiers, mais aucune pluie n’est prévue d’ici là , selon NWT Fire.

Pour le moment, impossible de prédire quand ce feu sera maîtrisé. Nous avons encore des jours difficiles devant nous , explique l’agent d’information de NWT Fire, Mike Westwick. Je sais que les gens veulent le savoir, mais nous ne pouvons rien confirmer alors que nous sommes toujours confrontés à des conditions difficiles.

Selon la Ville de Hay River, 896 personnes se sont enregistrées au centre d’évacuation de Yellowknife, qui héberge actuellement 298 personnes. Les autres personnes évacuées occupent des chambres d’hôtel ou logent chez des amis dans la capitale.

Plusieurs autres résidents sont dans les communautés d’Enterprise et de Fort Providence.