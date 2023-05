Une coalition réclame la fin de l’exploration minière dans l’habitat du caribou

Les membres de la coalition, formée de six organismes, soulignent que parmi toutes les espèces menacées et vulnérables de la province, le seul habitat où les forages sont autorisés dans le Règlement sur les habitats fauniques est celui du caribou de la Gaspésie.

« Dans les habitats légaux de toutes les autres espèces menacées, ce n’est pas permis. On veut que cette situation soit régularisée. » — Une citation de Pascal Bergeron, porte-parole d'Environnement Vert Plus

Pascal Bergeron est le porte-parole d'Environnement Vert Plus (archives). Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Le co-porte-parole du Comité de protection des monts Chic-Chocs, Louis Fradette, abonde dans le même sens. À ses yeux, il s’agit d’une règle inacceptable puisque le cheptel de caribous ne compte plus qu'une trentaine de d'individus.

C'est complètement inadmissible qu’il y ait une exception pour la question du développement minier. Déjà, notre caribou gaspésien est menacé et il est en faible nombre, si on va exploiter les mines à l'intérieur de son habitat, ce serait énormément dommageable , fait-il valoir.

Louis Fradette est le porte-parole du Comité de protection des monts Chic-Chocs (archives). Photo : Radio-Canada / Adrianne Gauvin-Sasseville

Le président de l'Action boréale, Henri Jacob, est lui aussi persuadé que le développement minier peut provoquer l'extinction de l'espèce.

« Naturellement, si on explore, le but est d’avoir une mine et s’il y a une mine, c’est la fin carrément du troupeau de caribous. » — Une citation de Henri Jacob, président de l'Action boréale

Henri Jacob est le président de l'Action boréale (archives). Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Il s'appuie sur une situation similaire à celle de la Gaspésie qu'il a observée en Abitibi-Témiscamingue.

Les concessions forestières et les claims miniers ont fait en sorte que la harde de caribous en Abitibi est passée de 50 à 9 et c’est exactement ce qui va arriver à toutes les autres hardes qui sont menacées, incluant celle de la Gaspésie. Ça a toujours été les caribous qui ont fait des concessions, jamais les industries minières et forestières , affirme-t-il.

Élargissement de l'habitat légal

Les membres de la coalition réclament également un élargissement de l’habitat légal du caribou de la Gaspésie.

Pascal Bergeron précise que les opérations minières sont grandement nuisibles en raison du bruit et du niveau de l’activité industrielle, d'où l'importance, selon lui, d'avoir une zone tampon entre l'habitat du caribou et les zones d'exploration minière.

L'aire de répartition du caribou est délimitée par le trait noir pointillé alors que le territoire du parc national de la Gaspésie, plus petit, se limite à la zone verte. Photo : gouvernement du Québec (tiré du Plan de rétablissement du caribou forestier de la Gaspésie 2019-2029)

Chaque fois qu’on fait un forage, on fait un chemin pour se rendre au site et on crée des perturbations linéaires qui sont le principal véhicule pour les prédateurs , ajoute-t-il.

Selon M. Bergeron, il existerait des titres miniers dans plus de la moitié du territoire ciblé.

Il n'est pas trop tard

La coalition demande ainsi à la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina, d'ordonner l'arrêt des travaux miniers et retirer les claims dans l'habitat du caribou.

« Si le gouvernement a réellement une volonté de sauver les caribous ou de protéger une espèce menacée, il faudrait qu’il passe de la parole aux actes, ce qu’il n’a jamais fait dans le cas du caribou. » — Une citation de Henri Jacob, président de l’Action boréale

Interrogée sur la question, la ministre Blanchette-Vézina assure que le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs prévoit faire les ajustements nécessaires . Elle mentionne, par ailleurs, que le Règlement sur les habitats fauniques pourrait être ajusté .

Maïté Blanchette Vézina est également la ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Même si le gouvernement s'est engagé à dévoiler sa nouvelle stratégie de protection de l'habitat du caribou en juin, les groupes environnementaux estiment qu'il n'est pas trop tard pour faire leurs demandes.

La stratégie est encore en consultation, puis en cours d'élaboration. Donc, on sait que le message se rend, puis que s'il y a une volonté de le prendre en compte, il n'y a pas de retard dans le fait de le transmettre le message en ce moment , mentionne M. Bergeron.

Des activités de consultations seront organisées prochainement auprès du grand public et des communautés autochtones au sujet de la stratégie de protection de l'habitat du caribou.

Avec les informations de Jean-François Deschênes