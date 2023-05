18 M$ pour contrer les infections respiratoires

Après Ottawa, c’est au tour de Québec de contribuer au financement des projets d’Immune Biosolutions. La contribution provinciale totalise 4 480 000 M$, un apport essentiel aux recherches en cours. Ces dernières pourraient également déboucher sur un médicament contre la leucémie.

C’est près de 18 M$ au total que l’entreprise de biotechnologie, qui développe des médicaments biologiques à base d’anticorps contre les infections virales, respiratoires et les cancers, reçoit des gouvernements.

L'argent du fédéral nous a permis de lancer le projet. L'argent du provincial nous permet de consolider notre plan d'affaires. Donc, on a accéléré toute la biofabrication ici , explique Luc Paquet, le président d’Immune Biosolutions.

Une variété d’anticorps des centres de recherche du CHUM et du CHU Sainte-Justine à Montréal a d'ailleurs permis la création d’un traitement en cours de développement contre la COVID-19.

Luc Paquet assure que le médicament est sécuritaire pour les humains et maintenant capable d’identifier les variants actuels et ceux à venir. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

L'immunothérapie en croissance

Les médicaments biologiques sont en croissance dans le domaine pharmaceutique, poursuit Luc Paquet. Ce type de traitement génère notamment moins d’effets secondaires et s'attaque davantage aux causes des maladies.

Immune Biosolutions désire aller plus loin et mise sur le développement de traitements contre les infections respiratoires avec une approche préventive pour les personnes immunodéprimées ou plus sensibles aux maladies respiratoires.

L'entreprise est également dans le processus de développer un traitement contre le cancer. Les immunothérapies permettent de cibler très précisément les causes du cancer, explique-t-il.

Ce n'est pas un vaccin

On pourrait penser que les traitements d'immune Biosolutions opèrent comme un vaccin, mais il s’agit plutôt d’un autre outil pour traiter des patients infectés , précise Luc Paquet.

« Le but d'un vaccin, c'est que la personne produise par elle-même ses propres anticorps qui vont venir neutraliser une maladie, par exemple la COVID-19. Tandis que nous, ce qu'on vient faire, c'est produire directement les anticorps. On peut [ensuite] les donner à des personnes qui ont des difficultés à les produire. » — Une citation de Alexandre Desroches, stagiaire postdoctorant, Immune Biosolutions

Les dernières années nous ont rappelé qu’il est important de disposer, au Québec, d’une capacité de production de médicaments et de vaccins importante, a quant à lui souligné le ministre Pierre Fitzgibbon, dans un communiqué.

Avec les informations de Guylaine Charette