Salles de prières dans les écoles : des groupes musulmans s’adressent aux tribunaux

Cinq groupes musulmans, dont l'Association musulmane du Canada et le Centre musulman communautaire de Montréal, s'allient pour affronter Québec.

Ils estiment que le décret prononcé par le ministre Bernard Drainville pour bannir les salles de prières des écoles publiques et interdire aux élèves de prier ouvertement est inconstitutionnel.

Il serait discriminatoire envers les musulmans, qui doivent prier cinq fois par jour.

Il ne respecterait pas non plus les droits garantis par les chartes et brimerait les élèves en ce qui concerne leur liberté de religion et de conscience.

Selon eux, le ministre a outrepassé ses pouvoirs en promulguant un décret illégal.

« On leur enlève leurs droits fondamentaux de pratiquer leur religion. Les écoles sont laïques, mais parmi les jeunes enfants qui sont là, ce n'est pas tout le monde qui est laïque. » — Une citation de Mohamed Jundi, porte-parole du Forum musulman canadien

Le ministre de l'Éducation refuse de commenter le dossier étant donné le processus judiciaire en cours.

Le mois dernier, Bernard Drainville s'est justifié en affirmant que les écoles publiques doivent être des lieux laïques.

Son décret indique vouloir protéger les élèves de toute pression religieuse.

Une première audience est prévue devant la Cour supérieure le 2 juin.

Avec les informations de Geneviève Garon