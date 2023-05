Le 911 partout en Ontario : la troisième fois sera-t-elle la bonne pour le NPD?

Les députés néo-démocrates du Nord de l’Ontario ont déposé mercredi un projet de loi pour qu’il soit possible d’obtenir les services d’urgence en composant le numéro 911 partout dans la province.

Il s’agit de la troisième fois depuis 4 ans que les députés tentent de faire adopter une telle loi.

France Gélinas, Guy Bourgouin, Sol Mamakwa, John Vanthof et Lise Vaugeois ont présenté à Queen’s Park mercredi matin le projet de loi visant à s'assurer que le 911 est disponible partout en Ontario.

Selon les députés du NPD , de nombreuses régions situées hors des municipalités n’ont pas accès au service du 911 pour mettre en contact les services d’urgence avec les victimes d'incidents.

Les députés du Nord de l'Ontario tentent à nouveau de faire adopter une loi pour réformer le 911 en Ontario. Photo : Facebook/France Gélinas

Dans certains secteurs du Nord de l’Ontario, pour appeler la police, une ambulance ou les pompiers, les gens qui vivent dans la région ou qui y sont de passage doivent utiliser un numéro qui varie d’un secteur à l’autre.

Mme Gélinas indique que pour les personnes qui n’habitent pas sur un tel territoire, cette réalité méconnue pourrait le demeurer jusqu’au moment où une urgence survient.

Ce numéro n'est pas en service

Les gens ne connaissent pas ces numéros et découvrent que le 911 n'est pas disponible habituellement dans des situations critiques. Ils viennent d'avoir un accident, ils viennent d'avoir un arrêt cardiaque. Ils composent le 911 et on leur répond : ce numéro n'est pas en service s'il vous plaît, composez de nouveau , explique-t-elle.

Dans la circonscription de Nickel Belt que représente Mme Gélinas, neuf numéros différents sont utilisés pour accéder à des services dans les communautés non incorporées.

Comment contacter les services d'urgence dans la circonscription de Nickel Belt ? Pour le secteur de Gogama et Foleyet : 1-888-310-1122 pour la police

1-877-351-2345 pour les ambulanciers pour Gogama & Foleyet

1-888-571-3473 pour les pompiers à Gogama

1-800-247-6603 pour les pompiers à Foleyet Pour le secteur de Cartier : (705) 673-1117 pour les ambulanciers

(705) 673-1542 pour les pompiers Pour le secteur d'Estaire-Wanup : 705-507-9116 pour les pompiers

705-673-1117 pour les ambulanciers

888-310-1122 pour les policiers

Mme Gélinas rappelle que : mettre un terme aux numéros multiples pour rejoindre les services d’urgence et implanter le 911 partout est une des recommandations du coroner à la suite de la mort de trois ontariens sur le lac Wanapitei dans le Grand Sudbury, après de nombreuses ratées des services d’urgence.

Le même projet de loi avait précédemment été présenté en 2019 puis en 2021 par le NPD , mais celui-ci n’a jamais été adopté.

Les voyageurs ignorent l'absence du 911

Selon le député de Timiskaming—Cochrane, John Vanthof, cette lacune sur les terres de la couronne est rendue encore plus dangereuse à l’approche de jours fériés comme la fête de la Reine Victoria.

Contacter le 911 après un accident n'est pas toujours possible dans le Nord de l'Ontario. (Photo d'archives). Photo : Police provinciale de l’Ontario

Plusieurs personnes viennent dans le Nord de l’Ontario dans le cadre du long week-end pour en profiter ou encore pour pêcher, mais je suis certain que la majorité des gens ne savent pas que dans plusieurs régions, le 911 n’existe pas , explique-t-il.

Mme Gélinas rappelle que l’accès au 911 dépend d’une entente entre les municipalités et les services d’urgence pour assurer l’existence de la ligne de secour.