Élan de générosité pour des victimes des feux

À 250 km au nord de la municipalité de Rivière-la-Paix, en Alberta, des habitants de High Level font bon accueil aux personnes évacuées en raison des feux. Des restaurants et des refuges pour animaux, par exemple, s'organisent pour apporter de l’aide aux personnes dans le besoin.

Le refuge pour animaux de la Northern Lights Regional Humane Society, à High Level, est plein à craquer.

L’organisme reçoit, depuis le début des incendies dans la zone, de nombreux animaux sans abris. Ils appartiennent aux personnes dont la résidence fait l'objet d'un ordre d'évacuation et qui ne peuvent plus veiller sur leurs animaux de compagnie.

Certains animaux sont amenés avec leur propre nourriture et leur propre litière. D'autres viennent juste avec la fourrure qu'ils ont sur le dos, explique la présidente, Amanda Ebert.

Nous essayons de les garder en vie jusqu'à ce que leurs propriétaires puissent les ramener chez eux. Leurs propriétaires sont stressés et ils essaient de savoir s'ils ont une maison où aller , déclare-t-elle.

De nombreux animaux des personnes évacuées à cause des feux se retrouvent dans un refuge pour animaux à High Level, en Alberta. Photo : Radio-Canada / Katie Nicholson

Ces animaux habitués à être dehors ou dans une maison avec des gens qui les aiment se retrouvent tout d'un coup enfermés dans un petit chenil pendant 16 heures par jour. C'est une situation très stressante pour eux, explique Amanda Ebert.

Même si des bénévoles les amènent se promener, leur taux de cortisol augmente parce qu'ils ne reçoivent pas autant d'amour et d'attention que d'habitude, déplore-t-elle.

Face à la situation, le refuge souhaite plus de compassion envers ces animaux qui subissent des bouleversements soudains dans leur vie, et aimerait aussi leur offrir un cadre d'accueil plus agréable.

Nous avons toujours besoin de nourriture pour chats, chiens et chatons, ainsi que des lits spéciaux pour animaux , affirme Amanda Ebert.

Des repas offerts

Toujours à High Level, le restaurant Good Hands Pizza and Asian Cuisine offre des plats chauds aux sinistrés.

Dave Ganman, l’un des gérants, dit qu’ils ont été contactés par la municipalité pour accueillir les sinistrés de Fox Lake, il y a deux semaines.

Nous faisons de notre mieux avec ce que nous avons. Notre cuisine n'est pas vraiment la plus grande , déclare Dave Ganman. Nous avons un service de traiteur pour 200 personnes, donc nous avons fait du poulet pané et des frites, et ils étaient contents. Tous les sinistrés ont été nourris. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour aider la communauté.

Le restaurant Good Hands Pizza and Asian Cuisine à High Level a allongé ses heures d'ouverture pour faire à manger aux évacués. Photo : Radio-Canada / Katie Nicholson

Le restaurant a dû adapter ses heures de fermeture et renforcer ses effectifs pour répondre aux besoins.

Nous ne sommes sortis d'ici qu'à minuit et demi, hier soir. Nous étions encore en train de cuisiner à 22 h 30, alors que fermons habituellement à 21 h, puis nous nettoyons, nous rentrons à la maison.

Dave Ganman espère que tout ira mieux afin que tous les déplacés retrouvent leur train quotidien.

C'est triste de les voir perdre leur maison et de voir tout le monde déplacé. J'ai confiance en ceux qui sont en première ligne pour combattre les incendies et nous prions pour eux tous les jours.

Avec les informations de Katie Nicholson