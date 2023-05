Le Nord souligne la journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie

Les drapeaux de la Fierté progressiste, transgenre et bisexuelle ont été hissés mercredi matin devant l’hôtel de ville de Thunder Bay en présence du maire Ken Boshcoff, et une proclamation a été faite publiquement en début d’après-midi au Grand Sudbury par le maire Paul Lefebvre.

Le Nord de l'Ontario affiche un soutien politique à la communauté LGBTQ+ pour officiellement souligner la journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie.

Cette journée est importante afin que tous les résidents du Grand Sudbury se sentent accueillis, peu importe leur orientation sexuelle , affirme M. Lefebvre.

« Le fait que le maire de la ville leur dise "vous êtes bienvenus ici, on vous veut ici et on vous aime". Je pense que c’est important de rendre ce message-là. » — Une citation de Paul Lefebvre, maire du Grand Sudbury

Cynthia Nault s’est présentée à l'hôtel de ville du Grand Sudbury afin de célébrer le mois de la Fierté avec un peu d’avance tout en donnant une visibilité à la communauté bispirituelle, à laquelle elle appartient, en brandissant le drapeau qui les représente. Photo : CBC Marc Doucette

Même constat pour M. Boshcoff qui juge essentiel que le maire et les conseillers municipaux s’affichent comme alliés dans ce combat. Surtout, ajoute-t-il, quand le dirigeant est un homme blanc plus âgé .

« Alors que nous hissons les drapeaux, nous montrons que toute la communauté doit prendre part au combat contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie. » — Une citation de Ken Boshcoff, maire de Thunder Bay

Toute la ville, toute la communauté doit savoir que nos dirigeants sont derrière nous et nous soutiennent , explique Scotia Kauppi, présidente de la Thunder Bay Pride Association.

Le maire Ken Boshcoff, entouré de Scotia Kauppi, présidente de la Thunder Bay Pride Association et de Jason Veltri, président du Rainbow Collective of Thunder Bay, lors de la lever des drapeaux. Photo : Radio-Canada / Céline Marti

Jason Veltri, président du Rainbow Collective of Thunder Bay, abonde dans le même sens : il est surtout important d’avoir cette reconnaissance de la Ville et de pouvoir compter sur le soutien des élus municipaux .

« Ce n’est peut-être qu’un drapeau sur un mât, mais la signification derrière est que vous êtes aimés. » — Une citation de Jason Veltri, président du Rainbow Collective of Thunder Bay

Un voisin qui fait peur

Malgré les sourires affichés par les gens présents aux nombreux événements, certains ne pouvaient cacher leurs inquiétudes.

Notamment M. Veltri qui évoque le nombre grandissant de lois adoptées aux États-Unis qui briment les droits des communautés LQBTQ+. Nous ne pouvons pas revenir en arrière , se désole-t-il.

Lionel Ketola et Steven Loweth, mariés, sont pasteurs au sein de l'Église Unie du Canada. Ils tenaient à représenter leur Église à l'événement de Thunder Bay, mais y étaient aussi en tant que membres de la communauté LGBTQ+. Photo : Radio-Canada / Céline Marti

Une crainte que partage M. Boshcoff. Ce qui se passe aux États-Unis a toujours des répercussions chez nous , croit-il, notamment à cause des médias et de la proximité géographique entre les deux pays. Il y aura des débordements et nous sommes inquiets , confie-t-il.

« Les États-Unis sont en train de normaliser la haine envers nos communautés, de rendre la transphobie acceptable. » — Une citation de Ken Boshcoff, maire de la Ville de Thunder Bay

Nous vivons ici ce que nous voyons chez nos voisins du Sud , affirme Jason McLennan, directeur des communications à Fierté North Bay. La dernière année a été marquée par une montée notable de commentaires transphobes et homophobes et de la haine, selon lui.

« Sans trop savoir comment, on dirait qu’on vient de reculer, de faire deux pas en arrière. » — Une citation de Jason McLennan, directeur des communications à Fierté North Bay

Ce qui inquiète particulièrement M. Veltri et M. McLennan, ce sont les lois récemment adoptées dans certains États aux États-Unis, notamment en Floride et au Tennessee, qui tentent d’éradiquer la communauté trans et la communauté LGBTQ , souligne M. McLennan.

Des lois qui semblent offrir une certaine légitimité au fait d’être homophobe ou transphobe, de rendre la haine normale et acceptable aux yeux de certains , regrette-t-il.

M. Lefebvre reconnaît que cette haine est non seulement présente aux États-Unis, mais également dans sa communauté et qu’il faut travailler coude à coude avec la communauté, être avec eux , tout en continuant de collaborer avec les corps policiers afin d’assurer que tout le monde se sente bienvenu ici .

Un pas en arrière à Timmins

Selon le président de Fierté Timmins Pride, Matthieu Villeneuve, la communauté LGBTQ+ de la ville de Timmins n’avait pas, jusque-là, connu de problèmes manifestes de haine envers elle. Mais cette année, les choses ont négativement changé. La communauté LGBTQ+ voit qu’il y a de plus en plus de messages sur Facebook ou au téléphone qui disent qu’on ne devrait pas avoir notre semaine de fierté .

« Comme exemple, aujourd'hui on a eu trois commentaires pour dire qu'on est tous des pervers, des groomers [influenceurs]. Des messages comme ça, c’est triste! » — Une citation de Matthieu Villeneuve, président de Fierté Timmins Pride

M. Villeneuve regrette qu’on ait fait un pas en arrière , à Timmins. On ne s’est jamais préparé pour nous assurer que tout le monde est en sécurité. La haine, c’est quelque chose de nouveau pour nous , souligne-t-il.

Cette journée est célébrée le 17 mai, afin de commémorer la décision de l’Organisation mondiale de la Santé de déclassifier l’homosexualité comme maladie mentale en 1990.

Avec les informations de Céline Marti et de Félix Hallee-Théoret