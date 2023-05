Bonaventure veut réglementer les locations de courte durée

L'objectif ultime est d'encadrer le logement locatif, principalement touristique. On ne veut pas empêcher les gens de louer leurs résidences principales, mais on veut que ce soit encadré, lance le maire de Bonaventure, Roch Audet.

La plateforme Airbnb est prisée par les locateurs à court terme. Photo : Reuters / DADO RUVIC

C'est de s'assurer que les secteurs résidentiels, dans le périmètre urbain principalement, qu'on puisse les encadrer et ne pas se retrouver avec uniquement des logements touristiques dans un développement résidentiel tout nouveau.

La location sera permise pendant 30 jours pour les résidences permanentes dans certains secteurs spécifiques.

Le maire explique que la municipalité souhaite une approche modérée.

La bordure de la 132, la bordure de mer, il y aura la permission de faire de l’hébergement touristique de courte durée, puis dans le secteur du village, sur le tronçon plus commercial, ça va être permis. Le tronçon plus résidentiel ne sera pas permis. Sur le chemin Thivierge, qui est quand même prisé, donc il y a beaucoup de familles qui vont s’installer là, donc l’hébergement touristique ne sera pas permis, dit Roch Audet.

« Mais il reste quand même que les gens qui le faisaient avant l’arrivée du règlement ont certains droits acquis » — Une citation de Roch Audet, maire de Bonaventure

La ville est touristique. Il y a une demande et un besoin, ce qu’on ne voulait pas, c’est que ça se fasse partout sur le territoire. On n’est pas contre les Airbnb ou les logements de courte durée, mais on veut que ce soit encadré.

Le maire croit que le projet de règlement pourrait entrer en vigueur officiellement en juillet, mais indique qu’une motion et des consultations ont été lancées.