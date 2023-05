C’est que seulement trois équipes de travail sur une possibilité de neuf sont disponibles. Le recrutement d'employés pour la gestion des matières résiduelles pose un sérieux problème à la MRC depuis au moins un an, indique le préfet Martin Ferron.

« On est en recrutement perpétuel, on n’attend pas les CV. On travaille avec des firmes externes de recrutement, on fait des salons et on est allés à l’international pour recruter dans la dernière année. Des [futurs] employés ont été sélectionnés et vont arriver dans les prochaines semaines et les prochains mois en provenance du Maroc. » — Une citation de Martin Ferron, préfet de la MRC de La Vallée-de-l'Or

Une autre rupture de service possible

M. Ferron n’écarte cependant pas la possibilité d’une autre rupture de service dans les prochaines semaines, puisque les nouveaux employés attendus doivent s’installer et être formés. La MRC est toujours à la recherche de nouveaux candidats afin de pourvoir des postes vacants.

On a augmenté les taux horaires et les avantages sociaux. On veut être plus compétitifs, mais on n’est pas capables de compétitionner contre certains secteurs, comme le minier et le forestier. Par contre, on pense qu’avec ça, on va peut-être pouvoir aller chercher quelques employés , mentionne Martin Ferron.

La MRC de la Vallée-de-l'Or invite les citoyens à conserver le contenu de leurs bacs jusqu'à la prochaine collecte ou à apporter leurs matières recyclables directement à l'écocentre, un service gratuit pour les citoyens.

Un retour à la normale est prévu dès la semaine prochaine.