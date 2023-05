Une jeune autiste de 10 ans vient de terminer son cinquième livre

Tout a commencé quand j’ai vu ma mère écrire un livre. Je lui ai demandé si je pouvais en écrire un et elle m'a répondu que oui , dit la jeune fille.

Une des particularités de Melinda est de parler aux poissons : Sa vie a complètement changé quand elle s’est rendu compte qu’elle pouvait leur parler.

Le premier poisson avec qui elle a eu une conversation est un poisson du nom de Teensie.

Il a commencé à parler lorsqu’il a été frappé par la foudre, explique Porsche Ray. Il parlait tout seul, sans savoir que c’était lui qui parlait. Il pensait que quelqu'un d'autre s'était glissé dans son aquarium.

Depuis, Teensie accompagne Melinda partout. Je voulais que les gens comprennent mieux le monde dans lequel je vis , confie l’auteure en faisant référence à son autisme.

Son dernier livre, Melinda and Her Father Go Scuba Diving (Melinda et son père font de la plongée sous-marine), est maintenant en vente. Chaque livre lui a pris trois ou quatre mois à écrire. Je pense que je vais écrire toute ma vie.

Avec des informations David Bell