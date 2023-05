12 millions de produits d’hygiène féminine gratuits seront disponibles cet automne

La ministre responsable de la Condition féminine, Laura Ross reconnaît que l'accès aux produits menstruels est un sujet dont les gens ne sont pas toujours à l'aise d'en parler .

Selon elle, c'est la raison pour laquelle ce manque d'accès peut devenir un problème invisible.

Laura Ross indique que parfois, les femmes et les filles évitent d'utiliser des produits d'hygiène féminine non pas parce qu'elles le souhaitent, mais parce qu'elles ne peuvent tout simplement pas les acheter ou de demander aux autres de les aider.

Elle ajoute que que cela a un impact non seulement sur le plan financier, mais aussi sur les aspects sociaux, psychologiques et physiques d'une personne surtout si elle doit manquer l'école ou si elle ne peut pas participer à des activités sociales et récréatives.

« Ce partenariat nous aidera à fournir gratuitement des produits menstruels à celles qui en ont besoin, d'une manière sensible et digne, ce qui fera une grande différence dans la vie des femmes et des filles de la Saskatchewan. » — Une citation de Laura Ross, ministre responsable de la Condition féminine de la Saskatchewan

De son côté, le président de Shoppers Drug Mart, Jeff Leger, dit espérer que ce don puisse contribuer à libérer le potentiel de tant de femmes et de filles en Saskatchewan, en éliminant un obstacle important qui les empêche de poursuivre leurs objectifs.

Il a également ajouté que son organisme va investir 50 millions de dollars pour améliorer entre autres l'accès aux soins pour les femmes au cours des cinq prochaines années.

L’objectif, dit-il, est de combler le fossé en matière de bien-être et de soutenir la recherche et l'innovation à travers le Canada.

Nous travaillons toujours à mettre la santé de la femme avant, et nous sommes fiers de ce que nous avons déjà accompli et nous avons aussi l'ambition de faire plus , affirme Jeff Leger, en soulignant que ce don a aussi été possible grâce au soutien de la firme Procter and Gamble.

L'année dernière, une politique a été mise en place en Saskatchewan pour obliger les écoles à s'assurer que leurs élèves ont accès à des produits d'hygiène féminine, précise Laura Ross.

Selon une enquête menée par Plan international Canada, à l'échelle nationale, une personne sur cinq ayant ses règles a du mal à s'offrir des produits menstruels pour elle-même ou pour une personne à charge.