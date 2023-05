La Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie craint une augmentation des coûts du projet de mise à niveau du quai de Matane.

Québec avait investi 81 millions de dollars l'an dernier pour la mise à niveau du quai et la construction d'un deuxième poste à quai.

Or, de nombreux projets portuaires au Québec ont vu leur coût doubler dans les dernières années, selon Anne Dupéré, directrice générale de la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, qui administre le port de Matane.

J’étais à Québec la semaine dernière aux Assises du transport maritime, et je parlais avec d’autres gestionnaires de port et beaucoup de projets sont retardés parce que le budget a doublé , raconte-t-elle.

Les plans et devis n'ont pas été encore réalisés, mais la gestionnaire se prépare à une telle éventualité.

On peut penser effectivement qu’il va manquer de sous, mais je ne peux pas l’affirmer , indique-t-elle. D’ici à ce qu’on parte en appel d’offres, on aura une estimation beaucoup plus précise des coûts.

Une structure à remplacer

Une étude structurale du quai sera réalisée d’ici l’automne et permettra à la Société d’avoir une meilleure idée des coûts et des contraintes dans la mise à niveau du quai.

Plus on va avancer dans le processus, plus ça va se raffiner , explique-t-elle.

Le projet de mise à jour est nécessaire étant donné la vétusté de l’infrastructure, qui a perdu 50 % de sa capacité portante.

Sur 186 mètres du quai existant, on a au moins un 40 mètres qui n’est plus utilisable , rappelle Anne Dupéré. Ça limite le trafic, et ça limite les opérations sur le quai.

Le quai existant serait reconstruit et prolongé de 50 mètres vers le nord (partie en jaune), pour une longueur totale d’environ 237 mètres. En rouge : construction d’un nouveau quai est-ouest de 230 mètres et d’une aire d’entreposage supplémentaire de 11 450 m2. Photo : Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie

Évaluer l’impact environnemental

Anne Dupéré explique que le projet en est encore à l'étape de l’appel d’offres pour la préparation de l'étude d'impact sur l'environnement, qui sera soumise d'ici deux ans au ministère de l'Environnement.

Par exemple, une partie du bassin devra être draguée pour permettre aux navires d’utiliser le nouveau poste à quai, ce qui aura un impact sur le milieu marin.

Il faut aussi réfléchir en termes de changements climatiques. Avec la hausse des eaux, il faut construire un quai pour les 50 prochaines années, donc ça demande une planification et un degré de précision qui est quand même important , indique la gestionnaire.

Par ailleurs, la Société devra prendre en charge la relocalisation d’une colonie de mouettes tridactyles qui s’est installée sur le quai et d’une colonie de cormorans qui nichent sur l’empierrement du quai.

Il y a beaucoup de complexité au niveau de l’environnement parce qu’on est dans un milieu marin , résume Anne Dupéré.

La directrice générale de la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie n’anticipe toutefois pas de délais dans le projet, dont la réalisation s'échelonnait, lors de sa présentation, sur 10 ans, soit jusqu'en 2031.