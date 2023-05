La GRC de l’Alberta déploie son personnel dans les zones évacuées

Le surintendant Blake Ward, chef de district adjoint du district, a notamment précisé que les policiers utilisent différentes technologies pour mener leurs opérations et que le recours aux drones est une nouveauté.

Les drones sont plus efficaces et plus performants pour nos opérations de nuit afin d'étendre nos capacités à effectuer des patrouilles dans l'obscurité, ce qui est tout simplement plus efficace pour nous , a-t-il souligné.

Blake Ward a rappelé que la GRC veille à la sécurité des individus et de leur propriété et que ses agents patrouillent dans les zones évacuées.

Il a également souligné que certains Albertains ont décidé de rester chez eux même si leur domicile est sous un ordre d'évacuation. Selon lui, les policiers s’assurent que ces résidents sont bien informés de la situation et des risques encourus par les feux, mais qu'aucune personne ne sera évacuée de force.

Il y a une dizaine d'années, la GRC avait saisi des armes à feu lors des inondations à High River. Blake Ward a assuré que la GRC n'entrera pas dans des domiciles pour saisir des armes à feu.

À ce jour, Blake Ward n'a reçu aucun rapport de saisie d'armes.