George Thorogood de retour au Trois-Rivières en blues cet été

L’auteur des immortels succès Bad to the bone, One bourbon, one scotch, one beer, Get a haircut, Ride on Josephine avait enflammé les amateurs en 2018. C’est une valeur sûre pour le 15e anniversaire du festival. Il viendra célébrer ses 50 ans de carrière avec son spectacle Bad all over the world qui est présentement en tournée.

De sera aussi un retour pour Ana Popovic, l’artiste serbe, armée de sa Fender 1964 avait déjà marqué les festivaliers il y dix ans. Elle assurera la première partie de Thorogood.

L’organisation du Trois-Rivières en blues a aussi annoncé le retour du chanteur et guitariste américain JP Soars. Il sera accompagné d’un groupe gitan et de la violoniste Anne Harris le lendemain, soit le 26 août.

Ce sont les premiers noms de la programmation qu’a dévoilé le Trois-Rivières en blues. L’organisation fait savoir par voie de communiqué que la programmation complète sera bientôt annoncée. Entre-temps, les passeports pour assister à l’ensemble des spectacles sont déjà en vente à partir de 68 $.