Coupures de services et hausses de frais pour les écoles catholiques de Saskatoon

La Division des écoles catholiques de Saskatoon prévoit de couper certains services offerts aux élèves lors de la prochaine année scolaire en plus d’augmenter certains frais. Une décision qui s’explique par un manque de financement de la part de la province, selon la division scolaire.

Si son budget est approuvé par le ministère de l'Éducation, les frais de surveillance pour l’heure du dîner augmenteront dans les écoles primaires.

Les parents devront alors débourser 100 $ par élève pour l’année, soit une hausse de 30 $. Les familles ayant plusieurs enfants inscrits à l’école n'auront toutefois pas à débourser plus de 200 $.

Du côté des écoles secondaires de la Division des écoles catholiques de Saskatoon, des frais annuels de 25 $ seront demandés afin de couvrir la surveillance.

Le coût de location pour les locaux en dehors des heures scolaires connaitra aussi une hausse.

Par ailleurs, la division scolaire prévoit de couper les postes d’enseignants-bibliothécaires ainsi que les programmes d’aide à l'alphabétisation pour les élèves en difficulté. Les programmes d’apprentissage pour les élèves doués de même que le programme Ecojustice pour les élèves en 8e année devront également être coupés.

Le nombre de services de garde ouverts à temps plein sera aussi réduit, de même que le nombre de trajets scolaires disponibles dans le but de diminuer le nombre d’autobus nécessaires.

Les enfants méritent mieux

La Division des écoles catholiques de Saskatoon affirme qu’elle recevra 4,7 millions de dollars de plus pour la prochaine année scolaire, soit une somme visant à couvrir l’augmentation du nombre d’élèves inscrits.

Cette division scolaire prévoit d'ailleurs d'accueillir 700 jeunes de plus dès l'an prochain.

La présidente du conseil scolaire et le directeur de l’enseignement des écoles catholiques de Saskatoon, Diane Boyko et François Rivard, déplorent le fait que la province ne leur offre pas davantage d’argent pour les aider à faire face à l’inflation ou pour offrir une augmentation salariale au personnel non enseignant.

Dans un communiqué publié sur le site web de la division scolaire, Mme Boyko et M. Rivard affirment que s’ils maintenaient le même niveau de programmation et d’aide aux élèves, la division scolaire aurait un déficit de 1,5 millions de dollars.

Nous devons soumettre un budget équilibré au ministère de l’Éducation avant le 30 juin. Nous n’avons pas le luxe d’attendre jusqu’à l’automne dans l’espoir de recevoir un financement additionnel , affirment-ils.

La division scolaire soutient que si le financement provincial suivait l'inflation, elle recevrait 54,8 millions de dollars de plus que ce que la province lui donne pour la prochaine année scolaire.