Élimination de coquerelles : des locataires n’auront rien à payer

Les locataires Philippe Labrie et Raphaël Sénécal de Québec n'auront rien à payer pour l'extermination des blattes dans l'immeuble où ils vivent.

Les propriétaires, Jacques Boilard et Marie Roy, leur réclamaient plus de 2000 $ pour acquitter la facture du technicien en gestion parasitaire. La cause devait être entendue par le Tribunal administratif du logement (TAL) le 15 mai, mais les demandeurs ont décidé de se désister deux semaines avant l'audience.

Philippe Labrie et Raphaël Sénécal, deux étudiants qui partagent le même appartement à Québec, avaient signalé la présence de blattes (coquerelles) à Gestipro, le gestionnaire de l’immeuble.

À leur satisfaction, un technicien en gestion parasitaire a été dépêché rapidement sur les lieux pour un premier traitement contre les blattes.

Mais un mois plus tard, les locataires ont été tenus responsables de la présence de blattes et on leur a remis une facture de 2242 $, montant pour le service du technicien en gestion parasitaire.

Chaque fois qu'ils ont vu une blatte dans leur appartement, Philippe et Raphaël en ont informé le gestionnaire de l'immeuble. Photo : Radio-Canada

Les propriétaires ont décidé l’automne dernier d’amener le litige devant le TAL, le Tribunal administratif du logement, qui a d’abord proposé une séance de conciliation que les propriétaires ont acceptée. Ils étaient prêts à réduire la facture de moitié. De leur côté, les colocataires ont décidé de payer leur part, en offrant un maximum de 800 $.

Finalement, les propriétaires de l’immeuble où vivent Philippe et Raphaël ont refusé leur offre de 800 $.

Le Tribunal administratif du logement n’aura finalement pas à trancher puisque les propriétaires se sont désistés le 3 mai.