Une association à Regina offre du magasinage gratuit pour personnes dans le besoin

Ainsi, les clients peuvent retrouver une vaste gamme de produits dans le magasin communautaire; des fruits et légumes aux produits d'hygiène, en passant par les articles ménagers et par les vêtements et le tout, sans étiquette de prix.

La coordinatrice des programmes de l'association, Carlee Binkley, explique que le but de cette initiative est de mettre en évidence que l'accès aux produits essentiels ne devrait pas être limité par des barrières économiques.

Nous savons à quel point cela aide les gens, surtout en ce moment où tout le monde est confronté à l'insécurité alimentaire. [Les gens] ont vraiment besoin de ce soutien supplémentaire , déclare-t-elle.

Carlee Binkley explique que les clients se rendent sur place, prennent un panier et visitent les rayons avant de passer à la caisse, bien que chaque article soit gratuit.

Ainsi, cette expérience donne aux gens l'impression de faire du magasinage et de les mettre à l'aise tout en leur fournissant des produits de première nécessité, indique Carlee Binkley.

Une mannequin, surnommée Céline Dion, accueille les clients lorsqu'ils entrent dans le magasin. Photo : Radio-Canada / Samanda Brace

De son côté, la directrice des opérations de l'association, Katie Beck, note qu'aucune question n'est posée concernant les revenus des clients et qu'il n'y a pas de formulaire à remplir pour accéder au service.

Nous voulons donner aux gens ce dont ils ont besoin et leur faire sentir qu'ils sont appréciés , précise-t-elle.

« Si vous êtes dans le besoin, vous venez ici et vous êtes les bienvenus. » — Une citation de Katie Beck, directrice des opérations de l’Association communautaire Al Ritchie

Une fréquentation qui augmente

Le magasin accueille quotidiennement entre 10 et 20 visiteurs, selon la bénévole Maria Belhumeur.

La nouvelle se propage que nous sommes ouverts et que nous avons de la nourriture. [...] Nous recevons toute une quantité de dons et le jour suivant, nous recevons une multitude de personnes qui viennent faire leurs courses , déclare Maria Belhumeur.

Le garde-manger de l'Association communautaire Al Ritchie. Photo : Radio-Canada / Samanda Brace

J'aime voir les gens repartir avec un visage heureux et satisfait de ce qu'ils ont reçu , se réjouit la bénévole. D'ailleurs, elle exprime sa gratitude envers l'engagement de la communauté dans cette initiative.

Toutefois, elle estime que l’association a besoin de davantage de dons, notamment les vêtements et la nourriture, afin de pouvoir continuer à apporter son assistance aux personnes dans le besoin.

Avec les informations de Samanda Brace