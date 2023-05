Les travaux reprennent pour le Centre régional des générations à Caraquet

Depuis lundi, la machinerie lourde s’affaire à préparer le terrain qui recevra la structure de cet ambitieux projet de 25 millions $ dans le nord-est du Nouveau-Brunswick. C’est le plus gros chantier du genre dans la communauté de Caraquet depuis le début des années 2010 quand un marché d’alimentation à grande surface est venu s’installer en face de l’hôpital local.

La plus récente esquisse du Centre régional des générations de Caraquet. Photo : Contribution : Ville de Caraquet

Des travaux de préparation du terrain, au coût de 1,5 million $, avaient été effectués à l’automne 2022 et l’installation des besoins en électricité a suivi ce printemps.

Oui, c’est un soupir de soulagement de voir les travaux de par ma fenêtre de mon bureau , a avoué le maire Bernard Thériault. Il y avait toutes sortes de craintes au niveau du financement. Aujourd’hui, on est heureux de l’engagement et de la générosité de nos deux gouvernements.

Le coût de 25 millions $ tient toujours, selon le maire

Initialement estimé au coût de 15 millions $, le projet est rapidement passé à 19 millions $ pour ensuite atteindre 25 millions $ en raison de l’inflation sur les coûts des matériaux. La Ville a alors dû reconsidérer ses calculs financiers auprès des principaux fournisseurs que sont Ottawa et Fredericton.

L'entrée du chantier de construction du Centre régional des générations de Caraquet. Photo : Radio-Canada / Mario Landry

Maintenant, le fédéral assurera 12 millions $ de la facture, le provincial s’engage pour 6 millions $ et le reste viendra de la Ville et de la communauté. Une campagne publique de financement avait amassé 2 millions $ et elle sera prolongée pour aller chercher 2 autres millions $.

« Il y avait de l’incertitude. Il a fallu réviser notre cadre financier. Ce n’était pas rassurant. Pour l’essentiel, le coût de 25 millions $ tient le coup. L’inflation a été moins lourde, les entrepreneurs ont fait des sacrifices et le prix de l’acier a baissé un peu. » — Une citation de Bernard Thériault, maire de Caraquet

Première pelletée de terre en juin

Le maire Bernard Thériault se réjouit de dire que 80 % de l'ensemble du projet sera construit par des entrepreneurs de la Péninsule acadienne.

C’est même au-delà de nos attentes , précise-t-il.

Une excavatrice enlève la butte de terre où reposera le futur Centre régional des générations de Caraquet. Photo : Radio-Canada / Mario Landry

Selon ses propos, la première pelletée de terre officielle devrait avoir lieu en juin.

Le but est de fermer le bâtiment avant le 1er janvier 2024, ajoute-t-il. Les trois premiers mois seront consacrés à l’excavation et la fondation, les trois suivants verront monter la structure d’acier et, vers octobre, on commencera la couverture du bâtiment, explique le maire.

Les échéanciers établissent une ouverture officielle au printemps 2025. Le centre doit remplacer le Colisée Léopold-Foulem, construit à la fin des années 1960 et en fin de vie.