Une famille d'immigrants français est à court de solutions face au manque de place en garderie à Sherbrooke. Mère de trois enfants, Mélissa Cartagena doit rester à la maison pour s'occuper de sa fille de un an.

La petite famille doit d’ailleurs se contenter du salaire du conjoint de Mme Cartagena pour subvenir à ses besoins. Arrivée au Québec en 2019, la famille s'est installée à Sherbrooke en janvier 2022, alors que Mélissa Cartagena était enceinte de sa fille.

Avant même la naissance de leur fille, Mélissa Cartagena et son conjoint l’ont inscrite sur la plateforme La place 0-5 ans, le guichet unique d'accès aux places en service de garde au Québec. Depuis, elle n’a toujours pas trouvé une place dans une garderie.

Aucune place avant septembre 2024

Mon congé parental s'est terminé au mois de février. Je pensais avoir une place en courant de l'année, mais j'ai multiplié les appels encore depuis plusieurs mois et il n'y a aucune place avant septembre 2024 , raconte-t-elle en entrevue avec Radio-Canada Estrie.

« On était un peu dans l’idée que tout allait bien se passer .On avait tous les deux un travail. Mais on s’est rendu compte qu’il n’y avait aucune place. » — Une citation de Mélissa Cartagena

Après le COVID, ça a été compliqué. Beaucoup de CPE en milieu familial ferment leurs portes. C’est sans oublier la pénurie d’éducatrices dans les garderies , regrette la jeune maman dont les deux autres enfants de 5 ans et 7 ans sont à l’école primaire.

« Je n'ai aucun système de garde pour ma fille. Pour la rentrée de septembre, ça devient très compliqué parce qu'on a un seul revenu pour nous 5. » — Une citation de Mélissa Cartagena

Une garderie en construction déjà complète

Mélissa Cartagena explique qu’il existe deux garderies à moins de 200 mètres de son domicile, dont une est en construction. C’est déjà complet, même si elle n’est pas encore ouverte , regrette-t-elle. C’est frustrant, parce que j’ai envie de travailler. Je suis motivée, mais je ne peux pas.

« Je ne suis pas venue au Québec pour ça. On est venus pour le travail. » — Une citation de Mélissa Cartagena

La jeune maman se cherche maintenant un travail de soir pour l'automne prochain, quitte à laisser son domaine, celui de la pâtisserie, pour se tourner vers la vente. Elle pense même suivre une formation pour devenir éducatrice en garderie et ainsi obtenir une place pour sa fille.

En tant que représentant de la région, on a le devoir de dire la vérité et non vendre du rêve , lance Vanessa Cournoyer-Cyr, directrice générale de Vision Attractivité Cantons-de-l'Est. La réalité des places en garderie, tout comme le manque de logements, c’est à la grandeur du Québec. Ce sont des défis qui sont rencontrés autant par les gens qu’on recrute à l’extérieur tout comme ceux qu'on recrute ici.

En Estrie, ce sont 2312 enfants qui sont en attente d'une place dans un service de garde éducatif à l'enfance en date du 31 décembre 2022. À la grandeur de la province, on compte 29 373 enfants sur la liste d’attente, selon les chiffres disponibles sur le site du ministère de la Famille.

Avec les informations d'Arianne Béland