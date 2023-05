Des élèves de la N.-É. subissent les conséquences du manque de personnel à l’école

Le Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) manque de personnel en Nouvelle-Écosse, une situation qui a des répercussions sur les élèves et leur apprentissage. Certains parents sont inquiets et tirent la sonnette d’alarme.

Mon fils a quatre enseignants par jour. Ça lui cause beaucoup d’anxiété, sa routine est chamboulée , confie Krystel Lussier, la maman du jeune Milann, qui a sept ans et demi.

Le manque d’enseignants au sein de l’école Rose-des-Vents à Greenwood dans la vallée d’Annapolis l'inquiète. On a vu beaucoup de problèmes dans son apprentissage du français. On est francophones, mais mes enfants vivent dans un milieu anglophone. La lecture, l’écriture, c’est difficile et c’est de pis en pis, car on n’a plus de stabilité , ajoute cette maman dont les deux enfants fréquentent l'école du CSAP . Le plus jeune, Cody, est en prématernelle.

L’école Rose-des-Vents, qui accueille près de 300 enfants, ne manque pas seulement d'enseignants. La cafétéria est fermée depuis le mois de janvier, car il n’y a plus personne pour surveiller les enfants. Milann mange dans sa classe. La bibliothèque ferme aussi parfois durant la semaine, car la personne chargée du lieu doit également faire des tâches administratives.

On est plusieurs parents d’élèves à vouloir faire quelque chose, dit Krystel Lussier. On essaie de voir comment on peut aider l’école. Le CSAP dit qu’il fait son possible, mais là, il manque trop de personnes à l’école, ça ne peut plus durer.

Un recrutement difficile

Le CSAP est conscient du problème, mais estime que cela ne nuit pas aux apprentissages. On trouve toujours les ressources à l'interne , estime Cathy Simon, conseillère en initiatives des ressources humaines au CSAP .

Par exemple, on peut engager des entreprises pour remplacer des concierges. C’est sûr que ça peut mener à un petit peu plus de changements dans les écoles, mais on ne coupera jamais un service à l’élève.

Sur son site, on remarque actuellement 30 offres d’emploi pour des postes de concierges, de chauffeurs d'autobus ou encore de responsables des bibliothèques. Du côté des enseignants, 50 embauches sont prévues, mais le gros défi, c’est de trouver des remplaçants. Le problème s'étend à toute la province et touche les écoles francophones et anglophones.

Ryan Lutes est président du Syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse. Photo : Facebook/Ryan Lutes

La pandémie n’a pas arrangé les choses , selon Ryan Lutes, président du Syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse.

Il y a beaucoup d’écoles qui ne peuvent pas embaucher assez d’enseignants remplaçants. Le CSAP a parfois recours à des remplaçants qui n’ont pas la formation requise en éducation. La situation est vraiment de pis en pis.

Meilleure valorisation des emplois

Le personnel de soutien scolaire, comme les concierges ou les chauffeurs d'autobus, a signé une entente salariale avec la province en avril, mais pour les enseignants, les négociations auront lieu dans quelques mois.

Il faut vraiment que la province augmente le salaire des enseignants remplaçants. Vous ne pouvez pas demander à des personnes d’avoir deux diplômes, de faire six ans d’études et d'être payées 33 000 $ par année, soutien Ryan Lutes. On voit bien que ça ne fonctionne pas!

Le syndicat souligne aussi les conditions de travail difficiles de ces employés, qui entraînent de nombreux départs.