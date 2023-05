Arrosage, fréquence de la tonte : les règles de base d’une pelouse plus écologique

La Ville de Québec prépare un règlement sur les pesticides qui entrera en vigueur en 2024. Au printemps, seuls les biopesticides seront autorisés à Québec. Les biopesticides sont connus pour être moins néfastes pour la santé et l'environnement. Il y aura tout de même des exceptions lorsqu'il y aura une menace d'infestation ou une menace pour la santé humaine ou animale.

Les pesticides et herbicides seront désormais interdits à Québec. Photo : Getty Images / Milan Markovic

Avoir un gazon en santé sans pesticide est possible, croit Guillaume Grégoire, professeur adjoint à Faculté des sciences de l’agriculture de l’Université Laval dont les travaux de recherche ont principalement porté sur l’amélioration des pratiques horticoles en milieu urbain.

La fréquence de la coupe est un facteur important pour une pelouse durable ou sans entretien , croit l'expert.

Couper trop régulièrement sa pelouse est l'erreur la plus fréquente. C'est l'erreur la plus facile à corriger. On monte notre tondeuse. La hauteur de tonte recommandée est 8 cm. Quand on vient de tondre, la hauteur devrait avoir une hauteur de 8 cm .

Plus la pelouse est haute, plus elle fera de l'ombre sur le sol. Il va y avoir moins de perte d'eau, moins d'arrosage et elle va rester verte plus longtemps en période de sécheresse .

Le système racinaire sera aussi mieux entretenu. La pelouse va mieux tolérer les stress, dont les insectes .

La pelouse n'a pas besoin d'être arrosée régulièrement. Photo : Radio-Canada

Contrairement à la croyance populaire, la pelouse est également très résistante aux sécheresses et n'a pas besoin d'être arrosée régulièrement. Quand notre pelouse devient jaune pendant l'été, ce n'est pas parce qu'elle est morte, c'est un mécanisme de protection qu'on appelle la dormance. Elle ralentit son métabolisme .

Lorsque la température sera plus clémente, elle redeviendra verte par elle-même au cours des semaines suivantes.

L'engrais sans pesticide peut également contribuer à compenser des sols de piètre qualité, présents sur un certain terrain. Les gens, sans le savoir, ont des sols de mauvaise qualité. Dans ce cas-là, la fertilisation est un bon outil pour densifier notre pelouse .

Prudence : il est important de ne pas mettre cet engrais dans la rue, car il ne doit pas se retrouver dans le système d'aqueduc.

Des formations populaires à Québec

En vue de la mise en place de la nouvelle réglementation en 2024, la Ville de Québec a augmenté son nombre de formations visant à accompagner les citoyens dans l'entretien d'une pelouse plus écologique. L'objectif est d'aider les propriétaires à s'y conformer le plus rapidement possible.

Les deux premières formations du 9 et 17 mai ont été tellement populaires que la Ville a décidé d'en ajouter deux autres, les 6 et 14 juin, selon Florence Pineault, conseillère en environnement à la Ville de Québec.

On y apprend notamment comment couper le gazon et l'arroser.

Les formations de la Ville de Québec permettent notamment d'apprendre à couper le gazon. Photo : iStock

Des séances de consultation et d'échanges avec des citoyens et des entreprises ont également eu lieu.

On voit que les gens sont contents que la Ville s'engage dans la réduction de l'usage des pesticides. C'était une mesure qui était attendue de la plupart des citoyens. C'est sûr qu'il y a également certains citoyens qui sont inquiets. Ils ont l'impression qu'ils vont perdre des outils pour avoir une belle pelouse , précise Mme Pineault. Ces formations visent à les aider.

Au Québec, les pesticides sont principalement utilisés par les agriculteurs.

Le milieu agricole n'est pas visé par le règlement de la Ville de Québec, de même que les terrains de golf, qui seront toutefois encadrés, assure Mme Pineault.