Le juge Carl Thibault, de la Cour supérieure, a accepté le plaidoyer négocié entre la Couronne et la défense, au palais de justice de Val-d’Or.

Selon Me Andrée-Anne Gagnon, procureure de la Couronne, de nouveaux éléments, dont le témoignage de Jason Gagnon au procès de son co-accusé, Jonathan Maranda, ont incité le DPCP à revoir le dossier.

Lors de ce témoignage, l’homme de 36 ans avait admis avoir causé la mort de Nathan Wapachee en compagnie de Maranda. Se décrivant comme le chef de la Trinité sur Terre et le fils de Dieu , il avait aussi affirmé avoir été en psychose toxique le soir du meurtre et qu’il avait 100 meurtres à commettre dans son nettoyage de la race .

La plus grande réévaluation était la question de la santé mentale, indique Me Gagnon. Il y a des éléments juridiques qui nous ont incités à ramener le tout à homicide involontaire. C’était facilement envisageable et raisonnable de croire qu’il aurait pu présenter une défense liée à sa santé mentale. Ce dénouement permet aussi d’éviter un second procès douloureux pour la famille de Nathan Wapachee.

Me Gagnon ajoute que la preuve dont dispose la poursuite contre Jason Gagnon n’inclut pas les détails de son témoignage au procès Maranda puisque, légalement, elle ne peut le forcer à témoigner à son propre procès

Mais on doit l’évaluer parce que, maintenant, on l’a entendu , a signalé la procureure du DPCP (Directeur des poursuites criminelles et pénales).

Suggestion de 18 ans de prison

Me Gagnon et l'avocate de la défense, Me Marie-Hélène Giroux, ont avisé le juge Thibault qu’une suggestion commune de 18 ans ans de pénitencier sera suggérée pour Jason Gagnon.

Mais avant de se voir imposer une peine de prison, Gagnon devra se soumettre à une évaluation psychiatrique de 60 jours à l’Institut Pinel de Montréal afin de déterminer s’il doit être identifié comme délinquant dangereux ou délinquant à contrôler.

La sentence est quand même dans le haut de la [fourchette] que la jurisprudence nous enseigne pour homicide involontaire, précise Me Gagnon. Au surplus, monsieur [Gagnon] est renvoyé pour évaluation. On considère que ça tient compte des aspects factuels du dossier et la famille était sereine avec ça dans les circonstances.

La soeur de la victime exprime sa douleur

La soeur de Nathan Wapachee a d’ailleurs témoigné devant le tribunal pour décrire la douleur qu’elle vit depuis le meurtre de son frère, qui avait 19 ans au moment de l'homicide.

Je vis de la dépression et de l’anxiété depuis sa mort, a-t-elle raconté. C’est triste de savoir qu’il ne pourra jamais vivre sa vie. Il ne saura jamais comment j’haïs les hommes qui me l’ont enlevé. Ils ont enlevé la lumière de ma vie.

Rappelons que Jonathan Maranda a pour sa part été reconnu coupable de meurtre au premier degré sur Nathan Wapachee, le 14 avril, au terme d’un procès de quatre semaines. Il purge une peine de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant au moins 25 ans de détention.

Quant à Jason Gagnon, il reviendra en cour le 21 juillet pour le dépôt du rapport de son évaluation psychiatrique.