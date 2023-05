Unigym sous la loupe de la Ville de Gatineau

Dave Fallon, qui gravite depuis longtemps dans le milieu de la gymnastique en Outaouais, ne reviendra pas en poste avant le 11 juin.

L’association canadienne des entraîneurs affirme suivre la situation de près. La chef de la direction, Lorraine Lafrenière, s’est d’abord réjouie qu’une sanction soit imposée. Elle croit toutefois que le club doit en faire plus.

C’est une bonne étape, mais Unigym devrait discuter des conséquences à l’intérieur des murs du club. Quelles sont les politiques qui devraient changer? Quelles sont les méthodes de prévention et l’engagement avec les parents dans ce cas-ci, pour assurer l’intégrité du sport et la sécurité des jeunes? , se demande Mme Lafrenière.

La chef de la direction de l'Association canadienne des entraîneurs, Lorraine Lafrenière Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

La responsable est d’avis que les parents peuvent et doivent en faire plus dans la situation actuelle et demander des comptes.

« Ce sont les parents qui ont la vraie puissance dans cette situation. C'est à eux de gérer autour du club, d'avoir une influence sur le CA et de demander des politiques et des comportements [qui] changent » — Une citation de Lorraine Lafrenière, chef de la direction de l'Association canadienne des entraîneurs

Au bout du compte, ce sont les parents qui décident de dépenser des sous pour aller à Unigym, alors c'est eux qui détiennent vraiment le pouvoir , lance aussi Mme Lafrenière.

La Ville de Gatineau discute avec Unigym

Questionnée lors d’un point de presse mercredi, la mairesse de la Ville de Gatineau n’a pas voulu commenter les sanctions recommandées contre Dave Fallon. France Bélisle a toutefois confirmé qu’un représentant de la Ville a eu des communications avec Unigym à ce sujet.

Elle assure que son équipe va suivre l’évolution du dossier assidûment et ne se gênera pas pour faire valoir auprès du club de gymnastique, au besoin, qu’il a des responsabilités et qu’on a besoin d’être rassuré comme partenaire .

La mairesse de Gatineau, France Bélisle (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

La Ville de Gatineau offre du financement et des échanges de services à Unigym pour plus de 1,6 million de dollars par année.

La mairesse a toutefois précisé que la gouvernance ainsi que le fonctionnement interne de l’organisme ne sont pas du ressort de la Ville de Gatineau. Comme dirigeante, France Bélisle a tenu à ajouter:

« Quand on est à la tête d’un organisme, on a tout intérêt à s’assurer de l’intégrité, de la notoriété et de la qualité de la réputation de notre organisme, et c’est ce à quoi je m’attends. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de la Ville de Gatineau

Le processus de plainte sera amélioré

Le ministère du Sport, du Loisir et du Plein air, qui a mis en place l’Officier indépendant des plaintes, veut améliorer le processus de plaintes utilisé dans ce dossier.

Par courriel, le cabinet de la ministre québécoise du Sport Isabelle Charest affirme que son objectif est d’offrir aux athlètes de tous les niveaux des milieux plus sains et sécuritaires.

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

« C’est un outil qui est encore jeune et perfectible. On souhaite lui donner encore plus de mordant. » — Une citation de Cabinet de la ministre du Sport du Québec, Isabelle Charest.

Un nouveau registre qui s’appliquerait au Québec

Pour sa part, l'organisme Gymnastics4Change Canada, qui vise à éliminer les abus et les mauvais traitements en gymnastique, estime que la suspension recommandée contre Dave Fallon est loin d'être suffisante.

C’est extrêmement décevant. [...] Je ne comprends pas. Ça n’a pas de sens pour moi. Je pense qu’un entraîneur qui fait subir un abus à un enfant, peu importe la forme, devrait être démis de ses fonctions , affirme Abby Pearson Spadafora, membre de l'organisme.

L'ancienne gymnaste de haut niveau, qui a elle-même dénoncé des abus dans un tout autre dossier, estime par ailleurs que le Québec devrait s’arrimer au système de registre des sanctions, annoncé la semaine dernière par le fédéral, qui devra recenser les entraîneurs qui ont fait l’objet de plaintes ou de sanctions.

Unigym Gatineau a annoncé dans un communiqué de presse conjoint avec Gymnastique Québec, envoyé mardi à Radio-Canada, que les membres du sport-études du club participeront bientôt à une rencontre pour faire le point sur la situation, sans donner plus de détails.

Avec la collaboration de Charles Lalande