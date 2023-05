Une école de Winnipeg déplore le vol de son drapeau de la fierté

Une école de Winnipeg, Riverbend Community School, déplore le vol de son drapeau de la fierté quelques jours après la disparition des livres des communautés LGBT et autochtones dans une salle de classe au sein de l'établissement.

Le directeur de l'école, Ross Meacham, explique que la personne qui a pris le drapeau a laissé une note anonyme sur une fenêtre de l'établissement qui lit : vous avez peut-être remarqué que votre drapeau de la fierté a disparu. Ça veut dire qu'il ne faut pas enseigner ça à l'école et que ce n'est pas sain.Les personnes peuvent être gaies pendant leur temps libre.

Ross Meacham se dit ébranlé et offensé par ce geste rempli de haine .

Il indique que le drapeau était monté sur un poteau ancré dans une brique à l'extérieur de l'école et ajoute qu'il faut avoir une échelle et un ciseau pour l’enlever.

Le drapeau de la fierté était fixé sur le mur de briques extérieur de l'école. Photo : Radio-Canada / Alana Cole

Le fait que quelqu'un ait fait tout cet effort met Ross Meacham en colère.

Il explique que ce drapeau est un symbole d’inclusion important, car cela permet à chaque enfant qui fréquente l'école d'avoir un sentiment d'appartenance.

« Quand une personne t'enlève ça, c’est comme si on t'efface ou te réduit au silence. » — Une citation de Ross Meacham, directeur de l'école Riverbend Community School

Le vol du drapeau de la fierté survient à moins d'une semaine après la disparition de plusieurs livres de la classe de l'enseignante Amanda Karpinsky.

Je suis venue à l'école le lendemain et j'ai remarqué qu'une étagère entière avait été vidée , affirme-t-elle.

Selon l’enseignante, ces livres sont beaucoup plus que de la littérature, car au-delà de l’enseignement, ils permettent aux enfants de se sentir acceptés et à leurs places.

Mieux vivre ensemble

Le personnel et les élèves de l'école se sont réunis pour se soutenir mutuellement, en peignant des drapeaux de la fierté et en les affichant autour de l'école.

Les étudiants ont coloré des drapeaux de la fierté et inscrit des messages de soutien. après le vol du drapeau. Photo : Radio-Canada / Alana Cole

Une autre enseignante de la Riverbend Community School, Alex Pustogorodsky, se dit encouragée par cette mobilisation.

Elle souhaite que le ou les responsable(s) de ces méfaits constate(nt) tous les efforts que l'école déploie pour s'assurer que ses élèves se sentent inclus et en sécurité.

« Ces livres et ces drapeaux ne sont là que pour réaffirmer nos identités. Nous n'imposons rien à personne. » — Une citation de Alex Pustogorodsky, enseignante à l'école Riverbend Community School

Le vol du drapeau a été signalé à la police de Winnipeg et une enquête est en cours.

Entretemps l'école Riverbend Community Schoo a placé un drapeau de la fierté à l'intérieur de ses locaux et compte remplacer celui de l'extérieur le plus tôt possible.

Avec les informations de Sarah Petz